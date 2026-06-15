기보, 청년 기술평가체험단 모집

기술보증기금(기보)이 청년 구직자를 대상으로 기술평가 직무 체험과 중소벤처기업 현장 탐방 기회를 제공한다.
기보는 다음달 3일까지 기업 현장을 방문해 기술평가 업무를 체험할 제9기 청년 기술평가체험단을 모집한다고 15일 밝혔다.
모집 대상은 19세~34세 이하 청년 구직자로, 서류심사를 거쳐 최종 170명의 체험단원을 선발할 예정이다. 선발된 체험단원은 기보 직원과 함께 각 지역 중소벤처기업을 방문해 기술평가 업무를 체험하게 된다. 현장 탐방 이후에는 체험기 또는 청년 근무환경 개선에 대한 아이디어 제안서를 작성한다. 해당 자료는 기보 공식 블로그를 통해 공유돼 중소벤처기업의 기술력과 일자리 정보를 알리는 데 활용될 예정이다.
체험단 수료자에게는 소정의 활동비와 수료증을 제공하고, 우수 체험단원을 선정해 포상할 계획이다. 기타 체험단 모집 관련 자세한 사항은 기보 홈페이지에 게시된 모집공고에서 확인할 수 있으며, 참가 신청은 온라인을 통해 하면 된다.
천창호 기보 이사는 “청년들이 기업 현장의 기술력과 일자리 가치를 체감할 수 있는 다양한 직무 체험 기회를 제공하고, 중소벤처기업 일자리에 대한 긍정적 인식 확산을 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지