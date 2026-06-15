“반가워! 증권이 만든 세상”…예탁원, 주말 가족 경제교실 연다

한국예탁결제원 증권박물관(부산관)이 여름방학 시즌을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 경제 교육 프로그램을 마련했다. 평일 방문이 어려운 맞춤형 전시 연계 체험을 통해 어린이들에게 자본시장의 기초지식을 흥미롭게 전달할 계획이다.

한국예탁결제원 증권박물관 제공.

예탁결제원은 증권박물관 부산관에서 7월4일부터 8월29일까지 매주 토요일마다 유아 및 초등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 주말 교육프로그램 “반가워! 증권이 만든 세상”을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 평일 주간 시간대에 박물관을 찾기 힘든 가족 단위 관람객에게 유익한 교육 기회를 제공하기 위한 취지로 기획됐다. 참가자들은 박물관의 상설전시 주제인 ‘증권이 만든 세상’을 전문 도슨트의 연령별 맞춤형 해설과 함께 둘러보게 된다.

교육은 관람객이 직접 활동지를 완성하는 참여형 미션 방식으로 진행된다.

활동지에는 세계 최초의 주식회사 설립 배경 알아보기, 우리나라 경제 개발 과정에서 발행된 증권 찾아보기, 본인의 얼굴을 넣은 나만의 증권 만들어보기 등 다채로운 과제가 담겨 아이들의 경제 이해도를 높일 예정이다.

참가 신청은 이날부터 8월28일까지 증권박물관 부산관 홈페이지에서 가능하며, 신청서 제출자를 대상으로 선착순 마감된다. 자세한 사항은 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

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