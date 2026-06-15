이홍기, 공연 중 사고 영상 공개 “맨발은 위험” 경고

가수 이홍기가 공연 도중 예상치 못한 사고를 겪은 모습을 공개하며 팬들의 걱정을 자아냈다.

이홍기가 공개한 무대 사고 영상. 이홍기 사회관계망서비스(SNS)

이홍기는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사고 당시를 담은 짧은 영상을 게재했다. 그는 해당 게시글에 “절대 맨발로 무대아래로 뛰지 말기”라며 “너무 아프다” 글을 남겼다.

공개된 영상에는 공연을 진행하던 이홍기가 무대 가장자리에서 아래로 뛰어내리는 장면이 담겼다. 관객들과 가까이 호흡하기 위해 역동적인 퍼포먼스를 선보이던 그는 점프 후 착지 과정에서 중심을 잃었고, 결국 뒤쪽으로 넘어졌다.

갑작스럽게 발생한 상황에 현장에서도 순간 긴장감이 감돌았다. 이홍기는 바닥에 쓰러졌지만 곧 스스로 몸을 일으켰다. 큰 사고로 이어지지는 않았으나 이후 움직이는 과정에서 불편함을 느끼는 듯 절뚝거리는 모습이 포착됐다.

무대 위에서 늘 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보여 온 이홍기인 만큼, 예상치 못한 낙상 사고 장면은 팬들에게 더욱 놀라움을 안겼다. 그는 사고 직후에도 빠르게 일어나 공연을 이어가려는 모습을 보였다.

영상을 본 팬들은 부상 여부를 걱정하며 안부를 묻는 반응을 쏟아냈다. 영상이 게재된 콘텐츠에 팬들은 댓글을 통해 걱정 어린 반응을 보였다. “나이가 이제 곧 40이다”, “도가니랑 발목 나간다”, “무리는 하지 말라”고 걱정하는 듯한 말을 남기며 이홍기의 건강관리를 염려했다.

한편 이홍기는 이번 영상을 통해 무대 위 안전의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기를 만들었다. 직접 경험한 사고를 공유한 그는 맨발로 무대 아래로 뛰어내리는 행동은 위험하다는 메시지를 전했다.

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