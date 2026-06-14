커피와 음악, 숲길을 사랑하는 모든 이를 위한 축제… 경춘선 공릉숲길 커피축제 열려 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

휴일인 14일 서울시 노원구 공릉동 경춘선 숲길에서 열린 제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 바리스타의 커피 제조 모습을 보고 있다. 허정호 선임기자

14일 서울시 노원구 공릉동 경춘선 숲길에서 열린 제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 에티오피아 커피 시연을 체험하고 있다. 허정호 선임기자

"경춘선 공릉숲길로 커피 문화 여행을 떠나자"

6월 13, 14일 이틀간 서울시 노원구 공릉숲길 일대에서 커피를 사랑하는 모든 이들을 반기는 ‘제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제’가 열렸다.

다양한 커피를 한자리에서 맛보고 즐길 수 있는 이번 축제에는 케냐, 과테말라, 베트남 등 커피 원두를 생산하는 생산국들이 대사관 차원에서 참여해 커피를 시연하고 원두를 판매했다.

노원구만의 특별한 로컬 문화축제로 자리매김한 커피축제에는 커피 부스 운영 외에도 로스팅, 테이스팅, 브루잉(짓기), 라떼아트, 커피 퀴즈 등 7개 분야 우승자들이 본무대에서 수준 높은 시연을 펼치는 세계커피대회와 우리 동네 최고의 커피를 뽑는 로컬커피대회, 아기자기한 수공예품을 볼 수 있는 프리마켓, 친환경 커피 비누 등을 만드는 체험존 등도 마련됐다.

제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 커피를 맛보기 위해 길게 줄 서 있다. 허정호 선임기자

제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 커피나무를 살펴보고 있다. 허정호 선임기자

제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 커피를 즐기고 있다. 허정호 선임기자

제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제에서 커피를 만들고 있는 바리스타.

허정호 선임기자

제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제에서 멕시코 전통춤 공연이 펼쳐지고 있다. 허정호 선임기자

휴일인 14일 서울시 노원구 공릉동 경춘선 숲길에서 열린 제4회 경춘선 공릉숲길 커피축제를 찾은 시민들이 커피와 관련한 다양한 부스를 둘러보고 있다. 허정호 선임기자

경춘선 공릉숲길 커피축제는 지역 상권을 활성화하고 카페거리의 매력을 선보이기 위해 지난 2023년 서울 자치구 중 처음으로 열려 올해 네번재를 맞았다. 커피와 음악, 숲길이 한데 어우러진 커피문화축제로 거듭나고 있다.

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