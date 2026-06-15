시장금리 상승에 예금 금리 ↑… 은행 3%대·저축銀 4%대 진입 [경제 레이더]

기준금리가 오를 것이란 전망에 시장금리가 상승하면서 주요 시중은행 정기예금 금리는 연 3%대, 저축은행은 연 4%대에 진입했다.



14일 은행연합회 소비자포털에 따르면 지난 12일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대표 정기예금 상품 최고 금리(1년 만기)는 연 2.90∼3.00%로, 한 달 전보다 상단이 0.05%포인트 높아졌다.

신한은행의 신한My플러스 정기예금의 최고 금리가 3.00%로 가장 높았고, NH농협은행의 NH올원e예금이 2.95%였다. KB국민은행의 KB Star 정기예금, 하나은행의 하나의정기예금, 우리은행의 WON플러스예금은 각 2.90%를 기록했다. 최고 금리는 각 은행의 예금 기본금리에 우대금리 등이 더해진 것을 의미한다.



한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 4월 예금은행 정기예금(1년 만기) 가중평균 금리는 연 3.04%로, 지난해 1월(3.06%) 이후 1년3개월 만에 다시 3%대로 올라섰다. 일부 시중은행과 지방은행은 3% 중반대 최고 금리를 제공하는 곳도 있다. 전북은행의 JB 123 정기예금(3.70%), 광주은행의 굿스타트예금(3.67%), SC제일은행의 e-그린세이브예금(3.65%) 등이다.



저축은행에서는 연 4%대 상품이 등장했다. 저축은행중앙회에 따르면 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균금리가 최근 3%대를 훌쩍 넘어선 가운데 OK저축은행이 비대면 전용 정기예금 상품(OK e-정기예금) 금리를 최근 연 4.00%로 올렸다.



은행권은 앞으로도 역대급 수출 호조로 넘치는 기업 자금을 붙잡기 위해 정기예금 유치 경쟁을 본격화할 것으로 관측된다. 5대 은행의 지난 11일 기준 수시입출금식 저축성예금(MMDA) 잔액은 147조6966억원으로, 이달 들어 9조9704억원 급감했다. 반면 정기예금은 두 달째 견조한 증가세를 유지했다. 통상 법인 파킹통장으로 불리는 MMDA 잔액이 감소하며 정기예금 잔액이 늘어난 것은 개인 고객의 자금이 이탈한 데 비해 은행권이 기업 자금을 더 유치했기 때문으로 분석된다.

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