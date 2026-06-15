현대차그룹, 美 점유율 12% 육박… 톱3 눈앞

현대차그룹이 미국 자동차 시장에서 역대 최고 수준의 점유율을 기록하며 ‘톱3’ 진입을 앞두고 있다.



14일 시장조사기관 옴디아 등에 따르면 현대차·기아는 올해 1∼4월 미국 시장에서 지난해 같은 기간 대비 1.3 증가한 58만9936대를 판매했다. 현대차는 0.4% 늘어난 31만218대, 기아는 2.2 증가한 27만9718대였다.



같은 기간 판매랑이 증가한 주요 완성차 업체는 현대차·기아를 제외하면 미국 스텔란티스(3.5↑·41만1973대)가 유일했다. 미국 시장 상위 3개사인 제너럴모터스(10.2↓·85만8413대)와 도요타(1.4↓·79만1798대), 포드(10.4↓·61만4121대)는 모두 판매량이 줄었다. 미국 내 전체 판매도 501만6907대로 지난해 대비 6.7 줄었다.



이에 따라 현대차·기아의 1∼4월 미국 시장 점유율은 지난해 동기(10.8%) 대비 1.0%포인트 상승한 11.8를 기록했다. GM(17.1), 도요타(15.8), 포드(12.2)에 이은 4위다. 3위 포드와의 격차는 지난해 1.9%포인트에서 올해 0.4%포인트로 좁혀졌다. 업계에선 현대차그룹이 연내 톱3 진입이 가능할 것으로 보고 있다.



미국 시장 침체에도 현대차그룹이 판매 증가세를 유지한 데에는 하이브리드차의 역할이 컸다는 평가가 나온다. 현대차그룹은 전기차 수요 둔화와 유가 상승으로 미국 소비자들의 선호가 변화하자 하이브리드 라인업을 강화하며 시장 변화에 재빠르게 대응했다. 그 결과 현대차·기아의 지난 1분기 하이브리드차 판매량은 9만7627대로 전년 동기 대비 53.2% 증가했다. 지난달에는 74.4 증가한 4만3392대를 판매하며 월간 최다 기록을 경신했다. 고부가가치 차종인 하이브리드차 판매 확대는 수익성 개선에도 도움이 된다.



현대차 관계자는 “전기차 수요 둔화와 하이브리드 수요 확대 등 시장 변화에 맞춰 다양한 친환경차 라인업을 운영하고 있다”며 “신차 출시와 상품성 개선을 통해 미국 시장 내 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지