트럼프 “이란과 종전합의 14일 서명 예정”…이란 “일요일엔 서명 안 해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 종전 및 비핵화 등을 위한 이란과의 합의가 14일(현지시간) 서명될 예정이라고 밝혔다. 다만 이란은 신중한 모습을 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA=연합뉴스

트럼프 대통령은 13일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 밝히며 “서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방된다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 미국 버락 오바마 행정부 시절인 2015년 타결했다가 자신의 집권 1기 때 무효화한 종전의 이란 핵합의(JCPOA)에 대해 “핵무기로 가는 쉽고, 아름답고, 순탄한 길”이었다고 비판한 뒤 “내가 이란과 맺을 합의는 정반대”라며 이란에 대한 “핵무기 확보 차단 장벽”(A WALL TO NO NUCLEAR WEAPON)이 될 것이라고 주장했다.

그는 “사실 이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매, 개발 또는 그 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라며 이번 합의를 통해 이란의 비핵화 약속을 받을 것임을 강조했다. 그러면서 “우리의 이란과의 관계는 이전 (미국) 행정부들이 맺었던 관계와는 많이 다르고 더 나을 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 또 “오바마 행정부가 이란에 지급한 현금 17억 달러를 포함한 수천억 달러와는 달리, 이번에는 돈이 오가지 않을 것”이라고 덧붙였다. 현재 양국이 잠정 합의한 양해각서(MOU)는 이란이 비핵화 등과 관련한 약속을 이행하는 것에 상응해 동결자금 및 제재를 해제하는 방향인 것으로 알려져 있다. 따라서 트럼프 대통령의 주장은 MOU 서명과 동시에 이란에 지불하는 경제적 대가는 없다는 취지로 해석된다.

트럼프 대통령은 또 “모든 상황이 안정된 적절한 시기에, 우리가 들어가서, (작년 미군의 이란 핵시설 폭격에 참여한) 우리의 훌륭한 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분에 강력한 화강암 산맥 깊숙이 묻혀버린 ‘핵 먼지’(고농축우라늄)를 확보해, 이란에서든 미국에서든 희석 및 파괴할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이어 “이란 및 중동 전체와 협력하기를 고대한다”고 밝힌 뒤 “이 과정(이란과의 합의 이행 과정)이 빠르고, 쉽고, 순조롭게 진행되기를 바란다”며 “만약 그렇지 않다면, 우리는 다시 사용되길 결코 바라지 않는 최후의 대안을 가지고 있다”고 말했다. 합의 이행 상황이 여의치 않을 경우 대이란 공격 옵션을 다시 테이블 위에 올릴 수도 있음을 시사한 것이다.

게시글은 이란과의 합의 서명 방식과 관련한 구체적인 사항은 언급하지 않았지만 액시오스는 화상 회의 및 전자서명 형식을 활용할 것이라고 13일 보도했다. 액시오스는 미국과 이란이 중재국인 파키스탄, 카타르 측과 함께 14일 화상 회의를 열어 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 개방하는 한편, 이란 핵 프로그램 관련 협상을 개시한다는 내용을 담은 MOU에 전자 방식으로 서명할 것으로 예상된다고 전했다. 당초 스위스 제네바에서 양국 협상 수석대표인 J D 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 만나 합의안에 서명할 수 있다는 보도가 나왔지만 온라인 방식으로 가닥을 잡은 것은 미국 내 사정 때문이라고 액시오스는 전했다. 트럼프 대통령이 15∼17일 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 15일 출국할 예정인 가운데, 유럽에서 밴스-갈리바프 대면 회동을 통해 합의문에 서명할 경우 밴스 부통령이 트럼프 대통령의 출국 전까지 귀국하지 못할 수도 있다는 것이다.

다만 이란은 기대를 낮추려는 모습이다. 이란 외무부 대변인 에스마일 바가에이는 국영 매체를 통해 “일요일에는 합의가 서명되지 않을 것”이라고 말했다. 다만 며칠 내에 합의가 이뤄질 가능성은 배제하지 않았다. 14일은 트럼프 대통령의 생일이기도 하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지