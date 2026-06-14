피렌체 방문한 李 “토스카나 찾는 우리 국민 편의·안전 각별 관심을”…우피치 미술관·국중박 협력 MOU도

이재명 대통령은 13일(현지시간) 이탈리아 국빈방문 프로그램의 일환으로 이탈리아 북부 토스카나의 주도인 피렌체를 방문해 “토스카나와 한국 간 교류 발전 및 토스카나를 찾는 우리 재외동포의 편의와 안전에 각별한 관심을 가져달라”고 당부했다.

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 국립중앙박물관과 우피치 미술관의 '박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)' 체결식에 입장하고 있다. 연합

이 대통령은 이날 피렌체에서 에우제니오 쟈니 토스카나 주지사를 면담하고 세계적인 미술관으로 손꼽히는 우피치 미술관을 시찰했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 쟈니 주지사와 만나 “이탈리아를 찾는 연간 100만 명의 우리 국민 중 다수가 토스카나를 방문하고 있음을 상기하고 우리 국민을 위한 편의 증진 및 치안 확보와 관련해 토스카나 주 정부와 피렌체 시 정부의 각별한 관심을 당부했다”고 전했다.

이 대통령의 피렌체 방문 배경에 대해 강 수석대변인은 “지방 도시 방문은 이탈리아 정부의 국빈에 대한 예우 관례에 따른 것으로 세르조 마타렐라 대통령도 2023년 국빈방한 당시 한국 문화에 대한 존중을 표하는 차원에서 판문점과 합천 해인사를 방문하기도 했다”면서 “이 대통령이 지방 방문지로 피렌체를 택한 이유는 피렌체가 르네상스 발원지이자 세계적인 우피치 미술관을 보유한 문화 도시이기 때문”이라고 설명했다. 이어 강 수석대변인은 “피렌체는 이탈리아를 방문하는 우리 국민이 가장 많이 찾는 지방 도시 중 하나이기도 하다”며 “피렌체는 한류가 시작되기 전인 2003년부터 매년 피렌체 한국영화제를 개최해오면서 한국영화의 예술성과 작품성을 유럽 관객들에게 알리는 창구 역할을 해온 만큼 우리와 인연이 매우 깊은 도시”라고 부연했다.

이 대통령은 “르네상스가 탄생하고 발전한 고장이자 세계적인 우피치 미술관을 보유한 토스카나가 2003년부터 피렌체 한국영화제를 통해 한국영화의 예술성과 작품성을 유럽과 세계무대에 선보여오고 있다”며 “이번 방문을 계기로 타결된 한국과 이탈리아 간 ‘영화 공동제작 협정’을 바탕으로 양국의 우수한 제작역량에 기반한 작품들이 더 많이 만들어지기를 기대한다”고 밝혔다고 강 수석대변인은 전했다. 이 대통령은 피렌체의 협동조합이나 사회경제 연대에 대해서도 관심을 보였다.

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장의 '박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)' 체결식에서 관계자들과 인사하고 있다. 연합

강 수석대변인은 “쟈니 주지사는 이 대통령의 자서전을 감명 깊게 읽었다면서 어려운 역경을 딛고 소년공에서 인권변호사로서 가난한 사람들을 위해 활동했던 경력 등을 언급하며 한국의 민주주의는 물론 국제사회의 민주주의 발전을 위해서도 큰 역할을 하실 것으로 기대한다고 했다”면서 “이에 이 대통령은 ‘다 민주주의의 힘이라고 본다’고 화답했다”고 전했다.

이 대통령은 면담 후에는 우피치 미술관을 방문했다. 우피치 미술관은 이 대통령의 방문을 계기로 우리나라 국립중앙박물관과의 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 MOU 체결로 우피치 미술관의 대표 작품인 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’, 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 조토의 ‘오니 산티 마돈나’ 등을 한국에 소개하는 전시 교류 방안 등이 논의될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지