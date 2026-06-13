[속보] 북중미 월드컵 첫 VAR 오심 정정…경고 선수 번복

2026 북중미 월드컵에서 비디오판독(VAR)을 통해 오심을 바로잡은 첫 사례가 나왔다.

대니 마켈리 주심이 13일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 열린 미국과 파라과이의 2026 북중미 월드컵 조별리그 D조 1차전에서 비디오판독실과 소통하고 있다. AFP연합뉴스

13일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 열린 미국과 파라과이의 조별리그 D조 1차전 후반 5분, 네덜란드 출신 대니 마켈리 주심은 파라과이 미드필더 미겔 알미론이 미국 수비수 팀 림과 경합하는 과정에서 넘어지자 림에게 옐로카드를 주고 파라과이에 프리킥을 선언했다.

이후 비디오판독실과 교신한 마켈리 주심은 온 필드 리뷰(OFR)를 진행했고, 두 선수 간 접촉이 없었다는 사실을 확인했다.

주심은 림에게 줬던 경고를 취소하고 시뮬레이션을 한 알미론에게 옐로카드를 부여했다.

그동안 VAR은 득점 상황(골라인 통과·오프사이드 여부), 페널티킥 여부, 직접 퇴장 여부(경고 누적이 아닌 거친 파울 또는 비신사적인 행위에 따른 레드카드), 징계 조치 대상 판정(주심이 반칙 선수를 놓쳤을 때 해당 선수 지적)에만 적용됐다.

하지만 이번 북중미 월드컵에서는 이날 경기와 같은 선수 오인, 즉 경고나 퇴장을 받은 선수가 실제 반칙 당사자가 아닌 경우에도 VAR을 통해 판정을 정정할 수 있게 됐다.

이날 미국은 파라과이를 4-1로 제압했다.

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