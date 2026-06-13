伊정부, 초감가상각제 문제 해결 속도 ‘페라리’ 비유… 이재용 “伊는 삼성에 특별한 국가”

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 12일(현지시간) 로마에서 열린 ‘한·이탈리아 비즈니스 라운드테이블’에서 “지금과 같은 대전환기에는 가치를 공유하는 국가 간 연대와 협력이 중요하다”며 “역동적으로 변화하는 세계질서 속에서 한국과 이탈리아가 함께 발전하기를 기대하고 그 과정에서 기업인들의 중추적 역할을 기대한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장은 이날 로마 현지에서 진행한 브리핑에서 비즈니스 라운드테이블 행사의 결과를 소개하며 “라운드테이블에서 참석자들은 한국과 이탈리아의 협력 관계가 인공지능(AI) 혁명과 공급망 재편의 시대를 맞아 새로운 차원의 도약이 필요하다는 것에 공감하며 특히 항공우주·AI·반도체 등 전략·첨단산업, 친환경 연료 등 에너지·인프라, 바이오, 뷰티, 푸드 등 미래유망 소비재 분야에서 새로운 협력 가능성을 모색했다”고 밝혔다.

김 실장은 비즈니스 라운드테이블 참석 기업인들의 주요 발언도 소개했다. 이재용 삼성전자 회장은 “이탈리아는 삼성에 특별한 국가”라며 “밀라노 가구쇼 등은 놀라운 영감의 원천이 됐고 삼성의 최고 디자인책임자도 이탈리아 출신”이라고 말했다. 그러면서 “과학 강국인 이탈리아와 기술 혁신의 한국이 힘을 합치면 다양한 첨단 산업 분야에서 협력 확대가 가능할 것”이라고 했다.

HD현대건설기계 문재영 사장은 양국 정부가 EU산으로 한정됐던 초감가상각제도 관련 문제를 빠르게 해결해준 것에 감사를 표하며 이탈리아 정부의 문제 해결 속도를 세계에서 가장 빠른 차로 꼽히는 이탈리아의 ‘페라리’에 비유하기도 했다.

LS 구자은 회장은 최근 이탈리아와의 협업 성과를 소개하며 “북아프리카와 유럽을 연결하는 ‘지중해 허브’라는 중요성을 가진 이탈리아와 전력 인프라 분야에서 실질적 성과를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이재용 삼성전자 회장과 베네데토 비냐 페라리 회장이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 이재명 대통령이 참석한 비즈니스 라운드테이블에서 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

효성 조현준 회장은 “이탈리아가 한국과 여러 공통점을 가진다”며 패션·금융업 등 양국 간의 협력 사례를 소개했다. 그러면서 “향후에도 친환경 소재, 에너지 인프라 등 분야에서 협력을 확대해 양국 경제발전에 기여하겠다”는 포부를 밝혔다.

삼양식품 김정수 회장은 “이탈리아는 음식을 사랑하는 나라이자 파스타의 종주국”이라면서 “한국의 라면과 이탈리아의 파스타 제품이 맛과 품질을 개선하기 위한 공동연구개발 등 협력을 할 수 있을 것”이라는 기대감을 드러냈다.

이 밖에도 LG화학·네이버·한국항공우주산업·패션그룹형지·코스맥스·큐어버스 등이 각자의 분야에서 이탈리아 기업과 협력을 확대하겠다는 포부를 밝혔다고 김 실장은 전했다.

김 실장은 이탈리아 주요 기업인들의 발언도 일부 소개했다. 존 엘칸 페라리 회장은 “한국은 끊임없이 영감을 주는 시장이자 고향과 같은 국가”라고 친근함을 표하며 “전통적 럭셔리카 진출 외에도 전동화·디지털화에서 한국과 공동 연구개발(R&D) 등을 통해 협업하기를 희망한다”고 밝혔다. 이와 관련해 청와대 관계자는 엘칸 회장이 삼성전자 이 회장과 27년 된 친구 사이이며, 이 회장이 과거 페라리의 사외이사를 한 적도 있다고 두 사람 사이의 인연을 귀띔했다.

방산·조선업체인 핀칸티에리의 마조타 회장은 “크루즈·군함·잠수함 지원체계, 차세대 해군함정, 친환경 선박 등에서 한국기업들과 협력 확대를 희망한다”며 “유럽의 최대 제조사로서 한국기업들은 경쟁사이자, 동시에 혁신적 이니셔티브를 주고 받을 수 있는 협력대상”이라고 밝혔다.

이탈리아의 대표 색조화장품 업체인 코밀라노의 도미니치 대표는 “한국의 K 뷰티 성공경험을 바탕으로 한국과 협업해나가기를 희망한다”고 했다.

김 실장은 이 대통령이 행사 후 즉석에서 한국 기업인들과의 사후간담회를 열고 감사의 뜻을 전하기도 했다고 전했다. 이 대통령은 또 기업인들에게 적극적인 정책 건의를 요청하면서 “개별 부처가 처리하기 어려운 건의는 대통령 정책실로 직접 해달라”고 당부하기도 했다고 김 실장은 전했다.

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