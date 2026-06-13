머스크, 세계 최초 ‘조만장자’ 등극…스페이스X 상장 첫날 시총 6위

일론 머스크가 스페이스X 상장 첫날 자산 1조달러를 넘어서며 세계 최초의 ‘조만장자(trillionaire)’ 기록을 세웠다.

일론 머스크 스페이스X 창업자. AFP 연합뉴스 자료사진

블룸버그 통신 등에 따르면 12일(현지시간) 스페이스X는 나스닥 시장에서 주당 150달러에 거래를 시작했다. 이후 장중 176달러까지 오른 뒤 161달러로 장을 마감했다.

스페이스X 상장으로 머스크의 순자산은 약 1조500억달러(약 1594조원)로 불어나며 세계 최초로 1조달러를 돌파했다. 머스크는 2002년 스페이스X를 설립한 창업자이자 최대 주주, 최고경영자(CEO)다. 현재 스페이스X의 지분이 머스크 순자산의 약 70%를 차지하고 있다.

블룸버그는 앞서 스페이스X 주가가 주당 141달러를 넘어서면 머스크의 자산도 1조달러를 돌파할 것으로 전망한 바 있다. 실제로 상장 첫날 주가가 예상치를 웃돌면서 머스크는 세계 최초의 ‘조만장자’에 이름을 올렸다.

미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트 전광판에 스페이스X 상장 축하 영상과 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 모습이 송출되고 있다. 로이터=뉴스1

머스크의 자산 규모는 웬만한 국가 경제와 맞먹는다. 대만의 국내총생산(GDP) 9767억달러를 넘어서는 수준이며 아일랜드(7790억달러), 스웨덴(7600억달러), 싱가포르(6600억달러)의 GDP도 웃돈다. 스위스 GDP와 맞먹는 수준이다.

외신들은 이를 실감할 수 있는 다양한 비교도 내놨다. 하루 2700만달러(약 410억원)씩 100년 동안 써도 모두 소진하기 어려운 규모다. 또 세계 부호 순위 2∼4위인 래리 페이지, 세르게이 브린, 제프 베저스의 자산을 모두 합친 것보다 많은 것으로 전해졌다.

스페이스X는 이번 상장으로 기업가치 기준 글로벌 최상위권 기업 반열에 올라섰다. 시가총액 기준 엔비디아, 알파벳(구글 모기업), 애플, 마이크로소프트, 아마존에 이어 6위를 기록했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 현재 스페이스X와 테슬라의 CEO를 동시에 맡고 있다. 스페이스X와 테슬라는 각각 시가총액 6위와 8위에 올라 있다. 한 사람이 시가총액 상위 10위 안에 드는 두 기업의 CEO를 겸직하는 것은 이례적이다.

상장의 수혜는 임직원들에게도 돌아갔다. 최고운영책임자(COO)인 그윈 숏웰과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 보유 지분 가치가 10억달러를 넘어 억만장자 대열에 합류했다. 또 스페이스X 직원 약 4400명이 백만장자가 된 것으로 알려졌다. CBS는 용접 기술자로 근무한 후안 에르난데스가 자사주 6500주를 보유해 백만장자가 됐다고 전했다.

한편 스페이스X의 성공적인 기업공개(IPO)로 주관사인 골드만삭스와 모건스탠리도 각각 1억달러의 수수료 수익을 거둔 것으로 전해졌다. 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, JP모건 등도 각각 7500만달러의 수익을 낸 것으로 보인다.

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