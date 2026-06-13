홍현희 16kg 감량 성공 비결은?…'이것' 입고 운동한 효과

결혼 후 16㎏ 감량에 성공한 개그우먼 홍현희가 청소하다 춤추는 등 일상 속 운동하는 모습을 공개했다.

지난 8일 홍현희는 자신의 소셜미디어(SNS)에 "오늘 운동 많이 된다"는 글과 함께 영상 하나를 업로드했다. 공개된 영상에는 무선 청소기로 집 안을 청소하다가 개다리춤을 추는 홍현희의 일상이 드러났다.

사진=홍현희 인스타그램 캡처

또한 이날 홍현희는 티셔츠와 레깅스를 착용하고 슬림해진 실루엣을 자랑했다.

홍현희는 앞서 이전 유튜브 영상에서 자신의 체중 유지 비결 중 하나가 딱 붙는 옷을 입는 것이라고 밝힌 있다.

홍현희는 레깅스를 입는 이유에 대해 "이런 의상을 입으면 배에 힘을 주게 된다. 이런 게 일상생활 운동"이라며 "우리가 언제 시간 내서 운동하냐"고 말했다. 평소 레깅스를 착용해 몸에 긴장감을 유지하고 집안일 등 일상적 활동으로 운동량을 채운다는 것이다.

하지만 레깅스와 같이 몸에 붙는 옷을 자주 입는 것 자체가 지방을 빼주거나 칼로리를 더 소모하게 한다는 연구 결과는 없다. 홍현희의 말처럼 배에 힘이 들어가는 느낌이 들 수 있지만 이것이 바로 체지방 감소로 이어진다고 보기에는 무리다.

그러나 간접적인 효과는 충분히 기대해볼만 하다. 몸에 딱 붙는 옷은 체형 변화를 더 민감하게 인식하게 만들어 군것질이나 과식을 자제할 때 심리적으로 도움이 될 수 있다. 또한 자세 교정과 근육 긴장감에 유지에 도움을 줘 좋은 자세를 만든느 데 긍정적 영향을 줄 수 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지