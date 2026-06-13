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韓·伊, 전략적 행동계획 채택… G7 파트너십 증진·첨단기술 협력

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로마=박지원 기자 g1@segye.com

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이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 12일(현지시간) 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담을 한 뒤 ‘2026-2030 한·이탈리아 전략적 행동 계획’을 채택했다. 이는 앞서 전날 이 대통령이 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령과의 회담에서 양국 관계를 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상하기로 합의한 데 따른 것이다. 

 

G7 정상회의 참석 계기 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 12일(현지 시간) 로마 영빈관에서 열린 환영식에서 조르자 멜로니 총리와 악수하고 있다. 뉴시스
G7 정상회의 참석 계기 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 12일(현지 시간) 로마 영빈관에서 열린 환영식에서 조르자 멜로니 총리와 악수하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 로마의 영빈관에서 멜로니 총리와 진행한 정상회담을 계기로 4건의 양해각서(MOU)를 체결하고 전략적 행동 계획 문서를 채택했다. 행동 계획 중 ‘정치적 대화’ 항목에는 양국이 다자회의 계기 회담을 포함해 정례적인 고위급 방문 및 회담을 통해 정치적 대화를 증진하고 양국 외교부가 한·이탈리아 전략대화 틀 내에서도 양자협의를 정례적으로 실시한다는 내용이 담겼다. 안보리 개혁을 향한 공동의 지향을 증진하기 위한 UN 내 공조 강화와 주요20개국(G20)을 포함한 다자무대에서의 협력 강화, 한국과 주요7개국(G7) 간 파트너십 증진을 위한 협력, 인도·태평양 지역의 평화·안정 및 번영 증진을 위한 협력 방안 등이 담겼다. 

 

‘경제 협력, 무역, 투자 및 개발’ 항목에서는 산업·무역 분야 전략대화 틀을 포함해 경제 관계를 심화하기 위한 정례적인 양자 협의 실시 내용이 담겼다. 반도체·핵심 원자재·자동차 제조 분야에서 공동조정위원회 설치 등을 통해 첨단기술 산업 협력을 증진한다는 내용과 양국 간 확립된 조정 메커니즘을 통한 농식품 시장 접근성 촉진 및 양자 농업 무역 증진을 위한 협력, 각국 민간 부문 투자 기회 증진 등도 담겼다. 아프리카의 성장·번영 및 일자리 창출을 촉진하기 위한 이탈리아의 ‘마테이 플랜’과 한국국제협력단(KOICA)이 수행하는 이니셔티브 간 시너지 모색과 교통 인프라 분야에서의 투자 및 협력 강화도 포함됐다. 

 

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 12일(현지 시간) 이탈리아 로마 영빈관에서 열린 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 12일(현지 시간) 이탈리아 로마 영빈관에서 열린 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 뉴시스

‘과학·기술·혁신 및 우주’ 분야에서는 한·이탈리아 과학기술 포럼을 정례적으로 개최하기로 했다. 또 환경과학 및 에너지전환, 물리학 및 양자과학, 첨단소재 및 나노기술, 문화유산, 의학 및 생명공학 분야 인공지능 등 우선 연구 분야의 공동 프로젝트를 통해 2026-2028 제14차 과학기술협력 실행계획을 이행한다는 내용과 한국 우주항공청과 이탈리아 우주청 간 양해각서 이행, AI 개발 관련 윤리원칙의 조화 및 전력 데이터 센터를 위한 솔루션 개발 협력 등도 담겼다.

 

이외에도 ‘문화·학술교류 및 관광’ 분야와 ‘교육 및 인적 교류’, ‘국방 협력’, ‘안보 및 법 집행’ 등의 분야에서도 양국 정부는 협력 강화 방안을 이행해가기로 했다. 행동 계획의 이행을 평가하고 지속적인 진전을 보장하기 위해서는 양국은 ‘한·이탈리아 전략대화’를 통해 정례적인 점검 절차를 수립하기로 했다.


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