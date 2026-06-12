박명수 "韓 16강 가면 내 차 보닛 위에서 뛰어도 돼"

개그맨 박명수가 대한민국 축구대표팀의 월드컵 16강 진출을 기원하며 유쾌한 공약을 내걸었다.

박명수는 12일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 2026 FIFA 북중미 월드컵을 주제로 이야기를 나눴다.

박명수. 인스타그램 캡처

이날 박명수는 2002 한일월드컵 당시 뜨거웠던 거리 응원 분위기를 떠올렸다. 그는 "그때는 온 집안이 다 환갑잔치였다"며 전국이 축제로 들썩였던 당시를 회상했다.

함께 출연한 전민기도 "밖에서 보는 모든 사람이 친구 같고 이웃 같았다"며 2002 월드컵 당시 열기를 언급했다.

이에 박명수는 한국 대표팀의 16강 진출을 바라는 마음을 드러내며 "만약 16강에 가면 내 차 보닛 위에 올라가서 뛰어도 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

전민기가 차를 숨겨놓는 것 아니냐고 농담하자, 박명수는 "아니다. 택시 타고 다니겠다"고 받아쳤다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이날 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2-1로 역전승했다. 한국은 후반 선제골을 내줬으나 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골로 승점 3을 따냈다.

<뉴시스>

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