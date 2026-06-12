총리실 청년들 만난 한성숙…"청년 목소리 듣는 일이 가장 중요"

한성숙 총리 후보자는 12일 서울 통의동 인근 식당에서 국무총리실에서 근무 중인 청년 직원 및 청년 인턴들과 오찬을 함께하며 소통의 시간을 가졌다.



한 후보자는 이날 식사 자리에서 "정책을 만드는 과정에서 청년의 목소리를 직접 듣고 반영하는 일이 무엇보다 중요하다"며 "정부가 추진한 청년 정책에 대해 아쉬운 점과 청년의 삶을 나아지게 하기 위해 더 노력해야 하는 부분 등을 자유롭게 말해달라"고 당부했다.

한성숙 국무총리 후보자가 12일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

이어 "현재 추진 중인 1천개 이상의 청년정책 사업들을 검색할 수 있는 온라인 통합 청년정책 플랫폼도 청년들이 사용하기 쉽고 유용하게 개선한다면 청년들의 정책 체감도를 높일 수 있을 것"이라고 말했다.



그러면서 "만약 국무총리로 취임하게 된다면 청년들과의 직접 소통을 자주하며 청년들의 삶을 개선해 나가겠다"고 약속했다.



청년들은 이에 주거비 상승, 취업 어려움 등의 고충을 전했고, 후보자는 청년들의 목소리를 직접 듣고 청년의 삶을 개선하기 위해 더욱 노력해야겠다고 거듭 다짐했다고 총리실은 전했다.



이날 오찬은 한 후보자가 청년 세대의 고민을 직접 듣고 향후 청년정책 수립에 참고하고자 마련됐다.



한 후보자는 이후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 적은 글에서 "오늘 이야기를 나누며 중소벤처기업부 장관으로서 '모두의 창업'을 알리기 위해 현장에서 만났던 많은 청년들도 떠올랐다"고 적었다.

국무총리 후보자 인사청문 준비단 제공

이어 "새로운 아이디어로 세상에 도전하는 청년 창업가들, 자신만의 길을 개척하기 위해 노력하는 청년들의 열정 속에서 저는 새로운 성장동력을 봐왔었는데, 오늘 만난 청년 공직자들도 그랬다"고 덧붙였다.



그는 "청년 정책은 당사자인 청년들과 함께 만들어 갈 때 더 큰 실효성을 가질 수 있다고 생각한다"며 "청년들의 이야기는 대한민국의 더 나은 내일을 만드는 소중한 출발점이 될 것"이라고 강조했다.



지난 7일 지명된 그가 총리 후보자로서의 외부 공개 일정을 가진 것은 이번 행사가 사실상 처음이다. 그는 중소벤처기업부 장관직을 유지하며 동시에 인사청문회 준비에도 매진하고 있다.

<연합>

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