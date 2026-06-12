“빚내서 주식투자 자제를”… 은행권, 신용대출 축소·접수 제한 ‘총력’

최근 신용대출을 활용한 ‘빚투’(빚 내서 투자)가 늘자 주요 은행들이 신용대출 조이기에 나섰다. 과도한 레버리지를 쓸 경우 증시 변동성이 확대되고 주가 하락 때 투자자 손실이 급속도로 커지기 때문이다.

12일 금융권에 따르면, KB국민은행은 16일부터 신규 대출 시 일반 신용대출 최대 한도를 1억원, 마이너스통장 최대 한도를 5000만원으로 각각 제한한다. 이런 조치는 별도 안내 전까지 한시적으로 유지한다. 서민금융상품과 정책성 대출 등 일부 상품은 별도 기준을 적용할 수 있다.

지난달 은행 가계대출이 6조 9000억 원 늘며 1년 9개월 만에 가장 큰 증가 폭을 기록한 것으로 나타났다. 한국은행이 지난 11일 발표한 '2026년 5월 금융시장 동향'에 따르면 지난달 말 기준 은행 가계대출 잔액은 1181조 8000억 원으로 집계됐다. 2024년 8월 9조 2000억 원 증가한 이후 최대 증가 폭이다. 이는 코스피 급등으로 개인 투자자금이 주식시장으로 몰리면서 이른바 '빚투'(빚내서 투자) 수요가 확대된 영향이다. 사진은 이날 서울 시내 주요은행의 현금자동입출금기. 뉴스1

신한은행도 15일부터 ‘신용대출 선제적 관리방안’을 실행한다. 대면·비대면 신용대출 합산 일별 접수량이 내부 관리 기준을 초과하는 경우 비대면 신용대출 신청을 제한하기로 했다. 서민금융대출과 상생대환대출 등 금융취약계층 지원을 위한 상품은 접수 제한 대상에서 제외한다.

아울러 약정금액 3000만원을 초과하는 가계 신용대출 중 한도대출(마이너스통장)에는 약정기간 및 만기 직전 3개월 기준 한도사용률이 10% 미만인 계좌를 대상으로 만기 연기 시 최대 20% 한도를 감액할 예정이다.

신한은행은 “최근 신용대출 증가세가 확대되는 상황에서 가계대출을 안정적으로관리하기 위해 선제적 운영 방안을 마련했다”고 설명했다.

하나은행은 12일부터 고액 연봉자 대상 신용대출 한도를 죄었다. 신용대출 신규 신청 시 차주의 연 소득과 관계없이 개인이 받을 수 있는 최대 한도를 1억원으로 제한했다.

마이너스 통장 연장 시 미사용 한도 감액도 강화한다. 하나은행은 기존에도 만기 연장 시점에 한도 미사용 계좌를 대상으로 일정 금액을 감액하고 있었지만, 상품 특성에 따라 일부 예외를 허용했다. 이런 예외 허용 조항을 금지하고 규정에 따른 한도 감액 조치를 이행하겠다는 계획이다.

농협은행은 15일부터 주택담보대출과 신용대출에 적용하는 우대금리를 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트씩 축소하기로 했다. 이에 따라 대출 금리 하단이 올라갈 예정이다.

앞서 전날 우리은행은 비대면으로 이뤄지는 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단한다고 밝혔다. 또 카카오페이, 네이버페이, 핀다, 토스 등 대출 비교 플랫폼을 통해 유입되는 모든 신용대출 접수를 막기로 했다.

지난달 은행권 가계대출이 기타대출을 중심으로 7조원 가까이 증가했다. 일반 신용대출과 마이너스통장 대출을 포함하는 기타대출은 개인 투자자들의 '빚투'(빚내서 투자) 확대로 잔액이 급증한 것으로 추정됐다. 한국은행이 지난 11일 발표한 금융시장 동향에 따르면, 5월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 1천181조8천억원으로, 4월 말보다 6조9천억원 증가했다. 지난 2024년 8월(+9조2천억원) 이후 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 사진은 11일 서울의 한 시중은행. 연합뉴스

일부 은행이 신용대출 관리 강화를 예고함에 따라 막판 대출 수요가 몰릴 것으로 보인다.

은행권이 신용대출 조이기에 나선 것은 최근 ‘빚투’용 자금을 중심으로 가계대출이 증가하고 있어서다.

한국은행이 전날 발표한 금융시장 동향에 따르면, 5월말 기준 예금은행의 가계대출은 전월 말보다 6조9000억원 증가했다. 이 중 기타대출이 3조7000억원 급증했다. 박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “기타대출은 개인의 대규모 주식 투자와 가정의달의 계절적 자금 수요가 맞물리면서 큰 폭으로 증가했다”고 말했다.

금융위원회·금융감독원이 은행을 포함한 전 금융권을 집계한 가계대출 동향 역시 유사한 내용이었다. 지난달 가계대출은 9조3000억원 늘었는데 이 중 기타대출이 5조3000억원을 차지했다. 특히 기타대출 가운데 신용대출이 전월 9000억원 감소에서 지난달 3조4000억원 증가로 돌아섰다. 증시 활황에 빚투 수요가 급증하면서 신용대출이 늘어난 것으로 보인다.

신현송 한국은행 총재는 이날 한은 창립 제76주년 기념식에서 “주가가 가파르게 오르는 과정에서 레버리지를 활용한 이른바 ‘빚투’도 크게 늘었다”며 “이에 따라 그간 안정세를 보이던 가계대출 증가 규모도 5월 들어 큰 폭으로 확대됐다”고 짚었다. 그러면서 “과도한 레버리지 투자는 가격 조정시 개인적인 손익에 큰 영향을 줄 뿐만 아니라 시장 변동성을 확대시킬 수 있는 점에 유의해야 하겠다”고 당부했다.

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