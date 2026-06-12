李대통령, 순방 중 14일 화상으로 참모회의 연다… ‘투표용지 부족 사태’ 등 논의 전망

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 오는 14일(현지시간) 이탈리아 현지에서 화상으로 대통령주재 수석·보좌관회의를 열고 주요 국정 현안들에 대해 논의한다.

강유정 청와대 수석대변인은 11일(현지시간) 로마에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령이 14일 이탈리아 현지 시간으로 낮 2시, 한국 시각으로는 밤 9시 화상으로 수석·보좌관회의를 주재한다”고 밝혔다. 회의 안건은 ‘선관위 국정조사 및 제도개선 추진계획’과 ‘투표용지 부족사태 관련 검·경 합수본 발족 및 상황’, ‘외환·금융시장 동향 및 물가 관련 대책’ 등 세 가지다.

이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이례적으로 해외 순방 중 화상 수석·보좌관회의를 주재하게 된 배경에 대해 강 수석대변인은 “화상 수석·보좌관회의는 사실은 출국 전에 이미 결정된 바였다”며 “순방 중에도 한국에서 여러 현안들이 있기 때문에 그 현안들을 챙기고 국정의 공백이 없도록 화상으로 연결하는 것”이라고 설명했다.

이와 함께 이 대통령은 귀국 후에도 통상 목요일에 개최되는 대통령 주재 수석·보좌관회의를 19일 금요일에 바로 소집해 현안에 대해 논의할 예정이다. 19일 열릴 회의의 주제는 ‘여름철 자연재해 대응 체계 점검’이다. 강 수석대변인은 “이를 통해 이 대통령은 귀국 즉시 민생과 국민안전을 1순위로 챙길 예정”이라고 설명했다.

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