체코 감독도 감탄한 김승규 선방쇼…“그 슈팅을 어떻게 막나” [월드컵]

한국에 역전패를 당한 체코의 미로슬라프 코우베크 감독이 골문을 지킨 김승규의 선방 능력에 혀를 내둘렀다.

체코는 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 한국에 1-2로 역전패했다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치의 선제골로 앞서갔지만 황인범과 오현규에게 연속 실점하며 승리를 놓쳤다.

11일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기에서 대한민국 김승규가 체코의 유효 슈팅을 막아내고 있다. 뉴시스=사포판

경기가 끝나고 코우베크 감독은 기자회견에서 “우리도 여러 차례 득점 기회를 만들었다”면서도 “골키퍼가 그렇게 가까운 거리에서 때린 슈팅을 어떻게 막을 수 있는지 모르겠다”고 말했다.

김승규는 후반 들어 체코의 결정적인 슈팅을 연달아 막아냈다. 특히 후반 추가시간 미할 사딜레크의 슈팅을 선방하며 한국의 승리를 지켜냈다.

코우베크 감독은 “매우 아쉬운 경기였다”며 “충분히 이길 수도 있었지만 몇 차례 실수가 있었다”고 평가했다. 그러면서도 그는 “선수들은 좋은 경기를 했다. 격려해주고 싶다”고 전했다. 손흥민에 대해 “막기가 쉽지 않은 훌륭한 선수”라고 평가했고, 침묵한 체코의 주포 파트리크 시크에 대해서는 “한국 수비가 시크를 정말 잘 막아냈다”고 말했다.

또 한국의 스리백 전술에 대한 질문에는 직접적인 평가를 피했다. 다만 그는 “일부 상황에서 한국 수비가 불안정해 보인 순간이 있었지만 그 기회를 제대로 살리지 못했다”고 아쉬움을 드러냈다.

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