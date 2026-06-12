위너 이승훈, 월드컵 첫 승 환호 "열광의 도가니"

그룹 '위너' 이승훈이 대한민국 축구대표팀의 월드컵 첫 경기 역전승을 현장에서 함께했다.

이승훈은 12일 자신의 소셜미디어에 "대한민국 2:1 오현규 역전골! 그곳은 열광의 도가니"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

공개된 영상에는 한국과 체코의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전 현장 분위기가 담겼다.

영상 속 이승훈은 붉은색 응원복을 입고 관중석에서 경기를 지켜봤다. 오현규의 역전골이 터지자 자리에서 일어나 환호하며 대표팀의 승리를 기뻐했다.

경기장을 찾은 한국 응원단도 일제히 자리에서 일어나 함성을 보냈다. 붉은 응원 물결과 환호성이 어우러지며 현장의 열기를 실감하게 했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이날 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 조별리그 1차전에서 2-1로 이겼다.

한국은 후반 체코에 선제골을 내줬지만 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골에 힘입어 승점 3을 따냈다.

<뉴시스>

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