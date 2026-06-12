38도 고열 이겨낸 오현규, 월드컵 데뷔골로 한국 역전승 견인 [월드컵]

생애 첫 월드컵 무대에 선 오현규가 경기 전 38도의 고열에도 불구하고 결승골을 터뜨렸다.

오현규는 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 35분 결승골을 넣어 한국의 2-1 승리를 완성했다. 벤치에서 경기를 시작한 그는 후반 24분 교체 투입된 뒤 11분 만에 득점포를 가동했다.

세리머니하는 오현규. 연합뉴스=사포판

경기 후 오현규는 방송 인터뷰에서 “말로 설명할 수 없는 감정”이라며 “경기 전 몸 상태가 좋지 않았다. 열이 38도까지 올라 오늘 뛸 수 있을까 걱정했다”고 말했다. 그러면서 그는 “스태프와 의료진이 잘 돌봐준 덕분에 경기에 나설 수 있었고 골까지 넣을 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.

오현규는 “월드컵 출전 자체만으로도 감격스럽고 감사한 일”이라며 “홍명보 감독이 기회를 주셔서 골을 넣고 팀 승리에 기여할 수 있어 스트라이커로서 다행”이라고 재차 감사의 마음을 표했다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 오현규가 2대1로 승리 한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 연합뉴스=사포판

한국은 19일 같은 장소에서 개최국 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다. 멕시코는 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 조 선두에 올라 있다. 오현규는 “오늘 승리의 기운을 이어가되 겸손하게 준비하겠다”며 “멕시코를 철저히 분석해 우리가 할 수 있는 100% 이상을 쏟아내 승리하겠다”고 각오를 다졌다.

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