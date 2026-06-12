伊 국빈만찬 참석한 李 “국제사회 평화·번영 위해 긴밀한 협력을”… ‘기사대십자 훈장’도 받아

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 11일(현지시간) 세르조 마타렐라 대통령이 주최한 국빈만찬에 참석해 “전쟁의 상처를 딛고 발전을 이룬 한국과 이탈리아는 평화와 협력의 소중함을 누구보다 잘 알고 있다”며 양국이 국제 사회의 평화와 번영을 위해 긴밀히 협력해나가자고 제안했다.

이탈리아 대통령궁에서 열린 만찬에 참석한 이 대통령은 만찬사에서 “한국과 이탈리아의 우정은 1884년 수교 이후 142년에 걸쳐 꾸준히 발전해왔다”며 “양국 간 교역은 지속적으로 확대되고 있으며 미래산업 분야에서도 협력의 폭을 넓혀가고 있다”고 말했다. 그러면서 “이러한 기반 위에서 양국이 오늘 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상된 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁에서 공동언론발표를 마친 후 인사를 나누고 있다. 뉴스1

이 대통령은 또 “마타렐라 대통령께서는 지난해 신년 연설에서 ‘평화는 저절로 주어지는 것이 아니라 용기 있는 선택과 행동의 결과’라고 말씀하셨다”며 양국이 모두 전쟁의 상처를 딛고 발전을 이룬 만큼 평화와 협력의 소중함을 잘 알고 있다고 말했다. 그러면서 “우리의 공통 가치와 인식을 바탕으로 앞으로 양국이 국제 사회의 평화와 번영을 위해 더욱 긴밀히 협력해 나가길 기대한다”고 말했다. 이 대통령은 “알라 노스트라 아미치찌아(Alla nostra amicizia·우리의 우정을 위하여)”라는 이탈리아어로 건배사를 했다.

이 대통령은 이날 만찬에서 ‘이탈리아 공화국 기사대십자 공로훈장’을 받기도 했다. 이 대통령이 취임 후 처음으로 해외 정부로부터 받은 훈장이다.

기사대십자 공로훈장은 1951년 3월 3일 법률에 의해 제정된 이탈리아의 최고등급 훈장으로 과학·예술·경제·공직수행 등 다양한 분야에서 국권 신장에 현저한 공로가 있는 자국인이나 국가원수급 외국인에게 수여되는 훈장이다. 찰스 3세 영국 국왕, 아랍에미리트(UAE) 대통령, 불가리아 대통령, 필리프 벨기에 국왕 등이 받은 바 있다.

이 대통령이 훈장을 받은 배경에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 “이번 훈장은 한국과 이탈리아의 우호 관계를 증진한 이 대통령의 기여를 평가하고 최고 수준의 예우 표명한다는 의미가 있다”고 설명했다.

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