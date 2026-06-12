‘예비 선수에서 영웅으로’ 오현규 데뷔전 극적 결승골… 홍명보호, 체코 2-1 격파

대한민국 축구국가대표팀 오현규가 11일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기에서 역전골을 넣고 환호하고 있다. 뉴스1

카타르의 ‘눈물’이 멕시코의 ‘환희’로 바뀌는 순간이었다. 4년 전 등번호도 없이 묵묵히 형들의 훈련을 돕던 ‘예비 선수’ 오현규가 마침내 월드컵 본선 무대에서 당당히 대한민국을 구한 영웅으로 우뚝 섰다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 35분에 터진 오현규의 천금 같은 역전 결승골에 힘입어 2-1로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

◆ 16년 만의 월드컵 첫 경기 승리, A조 2위 도약

이번 승리는 한국 축구 역사에 남을 의미 있는 이정표가 되었다. 복잡한 조별리그 판세와 기록을 요약하면 다음과 같다.

우선 개막전 잔혹사를 청산했다. 2010년 남아공 월드컵(그리스전 2-0 승) 이후 무려 16년 만에 거둔 조별리그 첫 경기 승리로 통산 4번째이다.

승점 및 순위를 살펴보면 승점 3점을 확보했으나, 골득실에서 앞선 개최국 멕시코(승점 3, 골득실 +2)에 이어 조 2위 랭크됐다.

현재 A조 순위 현황은 1위 멕시코(3점), 2위 대한민국(3점), 3위 체코(0점), 4위 남아공(0점)이다.

◆ 주도권 잡고도 먼저 실점…벼랑 끝에 몰린 홍명보호

홍명보 감독은 이날 손흥민을 최전방 원톱에 세우고 이재성과 이강인을 2선에 배치하는 공격적인 변칙 스리백 카드를 꺼내 들었다. 이한범, 김민재, 이기혁이 후방을 지켰고 황인범과 백승호가 중원을 조율했다.

전반전은 한국이 완전히 주도했다. 이강인의 송곳 같은 패스를 시작으로 손흥민과 이재성이 체코의 골문을 쉴 새 없이 두드렸다. 하지만 전반 막판 손흥민의 결정적인 슈팅이 무위에 그쳤다.

대한민국 축구국가대표팀 오현규가 11일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기에서 역전골을 넣고 이강인과 포옹을 나누고 있다. 뉴스1

불안한 흐름은 결국 후반전 실점으로 이어졌다. 후반 14분, 체코의 라디슬라프 크레이치에게 높은 타점을 활용한 헤더 선제골을 허용하며 0-1로 끌려갔다. 체코가 실점 이후 장신 수비수들을 앞세워 골문을 잠그기 시작하면서 한국의 패색이 짙어지는 듯했다.

◆ ‘장군멍군’ 황인범의 동점골, 그리고 ‘특급 조커’ 오현규의 등장

위기의 순간, 중원의 사령관 황인범이 해결사로 나섰다. 후반 22분, 이강인의 자로 잰 듯한 패스를 받은 황인범은 상대 수비와 골키퍼까지 침착하게 따돌린 뒤 가볍게 칩샷으로 밀어 넣으며 1-1 동점을 만들었다. 승부를 원점으로 돌린 한국은 기세를 올렸다.

그리고 후반 24분, 홍명보 감독은 ‘캡틴’ 손흥민을 빼고 오현규를 투입하는 승부수를 던졌고 이 용병술은 적중했다.

후반 35분, 동점골의 주인공 황인범이 오른쪽 측면에서 낮고 빠르게 크로스를 올렸고, 문전으로 쇄도하던 오현규가 온몸을 내던지는 슬라이딩 슛으로 체코의 골망을 흔들었다. 경기장을 가득 메운 붉은 악마의 함성이 터지는 순간이었다.

오현규에게는 평생 잊지 못할 ‘월드컵 데뷔전 데뷔골’이었다. 2022년 카타르 월드컵 당시 등번호도 없이 27번째 예비 선수로 동행하며 아픔을 삼겼던 그는, 4년 뒤 당당히 등번호를 달고 나와 자신의 A매치 7호 골이자 월드컵 데뷔골을 작렬시켰다.

축구국가대표팀 공식 서포터즈 붉은악마를 비롯한 시민들이 12일 서울 종로구 광화문광장에서 2026 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기 후반전을 화면으로 지켜보며 거리응원을 펼치던 중 황인범의 동점골에 환호하고 있다.뉴스1

◆ 홍명보 감독 “포기하지 않은 선수들에게 축하를…멕시코전 올인”

역전에 성공한 한국은 육탄방어로 체코의 막판 공세를 막아내며 귀중한 승점 3점을 얻어냈다.

경기 후 홍명보 감독은 “첫 경기라 어려운 경기였는데 승리해서 기쁘다”라며 “선수들이 실점 후에도 포기하지 않고 끝까지 뒤집었다는 점이 가장 긍정적이다. 선수들에게 축하한다는 말을 전하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

첫 단추를 잘 꿴 대한민국은 이제 개최국 멕시코와 외나무다리 대결을 펼친다.

대표팀은 오는 19일 오전 10시 같은 장소인 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다. 홍 감독은 “멕시코전이 16강 진출의 분수령이 될 것”이라며 “일주일 동안 완벽하게 준비하겠다”고 각오를 다졌다.

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