국민체육진흥공단, 체육계 청렴문화 확산 주도…‘오감 만족 청렴 어울림 교육’

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 체육계 전반에 청렴 문화를 확산하고 공정한 조직문화 정착을 위한 실천 행보에 나섰다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 11일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘2026년 오감 만족 청렴 어울림 교육’을 개최했다고 12일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 11일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘2026년 오감 만족 청렴 어울림 교육’을 개최했다고 12일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 교육에는 국민체육진흥공단을 비롯해 대한체육회, 대한장애인체육회, 대한축구협회(KFA) 등 주요 체육단체 임직원 230여 명이 참석했다. 참가자들은 반부패·청렴 의식을 높이고 건강한 조직문화를 조성하기 위한 다양한 프로그램에 함께했다.

교육은 최근 사회적 이슈가 된 부패 사례와 공직 윤리 관련 내용을 중심으로 한 청렴 전문 강사의 특강으로 시작됐다. 이어 진행된 참여형 프로그램 ‘청렴 골든벨’에서는 참가자들이 퀴즈를 통해 청렴 관련 지식을 점검하고 윤리 의식을 되새기는 시간을 가졌다.

특히 교육 말미에는 청렴을 주제로 한 밴드 공연이 펼쳐져 눈길을 끌었다. 기존 강의 중심 교육에서 벗어나 문화예술 콘텐츠를 접목한 방식으로 참가자들의 관심과 참여도를 높였다는 평가를 받았다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 11일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘2026년 오감 만족 청렴 어울림 교육’을 개최했다고 12일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단은 이번 교육을 계기로 체육단체 간 청렴 문화 교류를 확대하고, 체육계 전반의 윤리경영 실천 기반을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장은 “이번 교육이 대한민국 체육계 청렴 문화를 선도한다는 책임감을 되새기고 청렴 실천 의지를 다지는 계기가 되길 바란다”면서 “앞으로도 조직 내 청렴 문화 정착을 바탕으로 더욱 투명하고 신뢰받는 체육 환경 조성을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

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