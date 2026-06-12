아침부터 ‘치맥’?…평일 오전 월드컵에 달라진 할인 전쟁 [오늘의 Eat슈]

2026 북중미 월드컵 개막을 맞아 식품업계가 축구 팬심 잡기에 나섰다. 특히 올해 월드컵은 대한민국 경기가 평일 오전에 편성되면서 ‘밤샘 치맥’ 대신 아침 식사부터 점심, 퇴근 후 저녁까지 응원 먹거리 소비가 분산될 것으로 예상된다. 이에 업계도 시간대별 소비 패턴에 맞춘 할인 행사와 다양한 프로모션 이벤트를 잇달아 선보이고 있다.

BBQ가 대한민국 축구 국가대표팀 경기 응원 수요에 맞춰 BBQ 앱 운영시간을 확대하고 다양한 프로모션을 진행한다. 제너시스BBQ 그룹 제공

12일 관련 업계에 따르면 치킨 업계는 응원 먹거리 수요를 겨냥한 할인전에 집중했다. BBQ치킨은 한국 국가대표팀 경기 일정에 맞춰 자사 앱 주문 가능 시간을 앞당기고 할인에 나선다. 12일과 19일, 25일은 BBQ앱 주문 가능 시간이 오전 8시부터로 조정된다. 6월 매주 금요일 ‘블랙프라이드 데이’를 운영해 앱에서 황금올리브치킨이나 핫크리스피치킨 주문 시 4000원 할인 혜택도 받을 수 있다.

교촌치킨은 이날부터 오는 28일까지 자사 앱 멤버십 고객을 대상으로 ‘교촌 대표 맛 릴레이 할인전’을 진행한다. 허니·레드·간장 등 대표 메뉴를 주차 별로 나눠 3000원 할인 혜택을 제공한다. 이벤트 메뉴를 여러 마리 주문할 경우 구매 수량만큼 할인이 적용돼 단체 응원이나 가족 모임 수요도 노렸다.

오는 28일까지 교촌치킨 앱에서 진행되는 ‘교촌 대표 맛 릴레이 할인전’. 교촌에프앤비 제공

굽네치킨은 월드컵 응원 메뉴로 고추 바사삭 닭가슴살 순살·굽네 장각구이·치킨 베이크 등을 내세웠다. 평일 오전 경기 이후 점심이나 저녁 시간대까지 응원 분위기가 이어질 수 있다는 점을 고려해 간편식과 식사형 메뉴를 함께 제안한 것이 특징이다. 이달 한 달 간 이용 고객을 대상으로 ‘굽네 스탬프 챌린지’ 프로모션 혜택도 제공한다.

하림도 ‘집관(집에서 관람)족’을 겨냥한 간편식 할인전을 오는 24일까지 진행한다. 할인 품목은 다양한 시간대에 간편하게 즐길 수 있는 제품들로 엄선했다.

‘집관’ 메뉴의 대표격인 피자와 햄버거 브랜드도 월드컵 특수를 노린다. 도미노피자 역시 한국 대표팀 경기 일정에 맞춰 할인 프로모션을 진행한다. 한국 대표팀 경기일 자사 앱으로 사전 예약을 완료하면 모든 L사이즈 피자 배달 주문 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 대표팀이 승리할 경우 경기 당일 사용할 수 있는 모든 피자(M·L) 방문 포장 40% 할인 쿠폰도 지급한다.

맥도날드가 2026 FIFA 월드컵을 기념해 지난 11일 ‘FIFA 월드컵 세트’를 출시했다. 한국맥도날드 제공

월드컵 공식 후원사인 맥도날드는 이번 월드컵을 기념해 ‘FIFA 월드컵 세트’를 출시했다. 맥도날드의 대표 메뉴인 빅맥과 후렌치 후라이(M), 콜라(M)로 구성되며, 글로벌 축구 레전드들을 모티브로 한 한정판 컵이 무작위로 증정된다.

또 다른 후원사인 코카콜라도 응원 마케팅을 강화했다. 대한민국을 포함한 8개 출전국을 테마로 한정판 패키지를 선보였으며, 제품 구매 고객을 대상으로 ‘폴라베어 응원단 키링’과 스트링백 증정 이벤트를 진행한다. 일부 채널에서는 실제 경기 공인구를 경품으로 제공하는 행사도 마련했다.

메가MGC커피가 손흥민 선수와 함께한 TV CF. 메가MGC커피 제공

메가MGC커피는 브랜드 모델인 손흥민 선수를 내세워 신규 TV 광고를 공개하고 브랜드 캠페인을 전개한다. 이번 광고는 ‘즐거움은 함께 커진다’는 브랜드 슬로건을 기반으로, 손흥민 선수와 팬들이 함께 축구 축제의 즐거움을 나누는 모습을 담았다. 공식 유튜브 채널 댓글 이벤트와 앱 내 ‘함께오더’ 이벤트, ‘7초 무한 응원 챌린지’ 등을 통해 음료 쿠폰과 손 선수 사인 유니폼 등을 증정한다.

업계에서는 평일 오전 경기 편성이 오히려 응원 소비를 다변화시키는 계기가 될 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “과거처럼 ‘치맥 특수’나 ‘월드컵 특수’를 기대하기 어려워졌다는 분석도 나오지만 오히려 소비자들이 월드컵을 즐기는 시간대가 넓어진 만큼 메뉴 수요도 다양해질 것”이라며 “대규모 거리 응원 대신 할인 혜택과 굿즈, 체험형 콘텐츠를 앞세운 실속형 마케팅이 올해 월드컵 특징으로 자리 잡았다”고 전했다.

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