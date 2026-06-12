李 대통령, 월드컵 첫 경기 나선 대표팀 응원… “기량 마음껏 펼쳐주길”

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 12일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 월드컵 첫 경기에 나선 우리 축구 국가대표팀을 응원했다.

G7 정상회의 참석 계기 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지 시간) 로마 대통령궁에서 세르지오 마타렐라 대통령과 공동언론발표를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “2026년 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올랐다. 우리 축구 국가대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다”며 “오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주길 바란다”고 썼다. 이 대통령은 “그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯, 국민 여러분께서 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것”이라면서 “5200만 뜨거운 함성이 지구 반대편 경기장까지 전해져 마지막 종료 휘슬이 울리는 순간까지 선수들의 용기와 자신감이 되어주길 소망한다”고 기원했다.

이어 이 대통령은 “태극마크를 가슴에 품고 대한민국의 이름으로 뛰는 우리 국가대표 선수 한 분 한 분을 국민 여러분과 함께 힘차게 응원하겠다”라며 “무엇보다 모두 부상 없이 건강한 모습으로 돌아와 주시길 온 마음으로 기원한다”고 적었다.

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