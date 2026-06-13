해병대사령관배 저격수 경연대회...미국·필리핀 등 38개팀 참가

해병대는 6~12일 포항 수성사격장에서 제5회 해병대사령관배 저격수 경연대회를 개최했다고 밝혔다.

포항 수성사격장에서 열린 올해 대회에는 해병대와 육·해군, 경찰, 미국, 필리핀, 태국 등 38개 저격팀이 참가했다.

해병대사령부는 지난 6일부터 12일까지 경북 포항 수성사격장에서 제5회 해병대사령관배 저격수 경연대회를 실시했다. 사진은 9일 한국 해병대 저격수팀이 기동 사격장에서 장애물 사격 표적을 겨냥하고 있다. 해병대 제공

지난 2022년 처음 시작된 대회는 2024년 미국 해병대의 첫 참가로 국내 최초의 연합·합동 저격수 경연대회로 자리매김했다.

올해는 미국 해병대 3개팀, 필리핀 해병대 2개팀, 태국 해병대 2개팀이 참가했다.

올해는 대인저격총(7.62㎜)뿐만 아니라 처음으로 대물저격총(12.7㎜) 분야를 신설했다. 이를 통해 부대 편제 장비인 대물저격총으로 적의 차량이나 장비를 무력화할 수 있는 저격 능력을 검증했다.

38개 팀은 6~7일 오리엔테이션과 영점사격을 통해 대회 참가 준비를 마쳤고, 8일에는 이벤트사격 과정에서 연합팀을 구성해 초장거리 사격(1.5㎞)을 실시하며 단결·화합을 다졌다.

9일부터 시작된 평가 사격에서는 저격수 또는 관측수 사망, 부상으로 인한 오른손 사용 제한, 전자장비 사용 제한 등 특별상황과 창문, 지붕, 용치, 드럼통 등의 장애물을 활용한 저격상황이 부여됐다.

대회장 내에는 얼굴, 상반신, 측면 등 다양한 형상의 표적뿐만 아니라 다수의 허위표적을 설치했다. 참가자들이 지정된 표정을 식별해 내고, 정해진 제압 순서를 준수하는 전술적 저격사격 능력도 평가 요소로 적용했다.

경연대회 결과 1위는 육군 701특공연대, 2위는 미 해병대, 3위는 육군 703특공연대, 4위는 해군 특수전전단, 5위는 해병대 특수수색여단이 차지했다.

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