주말 바다 0.5~2.0m 평온…남해 먼바다 3m 너울·일요일 소나기 주의 [주말 바다 날씨]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

이번 주말(13~14일) 전국 해상의 물결은 0.5~2.0m로 대체로 평온하여 연안 활동에 무리가 없겠으나, 남해 바깥 먼바다는 최대 3.0m의 높은 파도가 일고 일요일(14일) 오후 내륙을 중심으로 국지성 소나기가 쏟아질 전망이다. 출항 및 해안가 방문을 계획 중이라면 파도가 잔잔한 토요일과 일요일 오전에 주된 일정을 소화하고 대기가 불안정해지는 일요일 오후의 돌발적인 비바람을 피하는 선제적인 일정 조율이 요구된다.

◆ 전국 해상 주말 0.5~2.0m 수준으로 평온 유지

기상청이 12일 오전 5시 발표한 예보에 따르면 13일(토)과 14일(일) 서해와 남해, 동해의 물결은 대체로 0.5~2.0m로 예상된다. 풍랑특보가 동반되는 거친 파도가 일지 않아 해안가 여가 활동에 큰 무리가 없는 수준이다.

하늘 상태는 13일 전국이 구름 많고 제주도는 대체로 흐리겠으며, 14일은 전국이 가끔 구름 많은 가운데 제주도는 대체로 흐리겠다. 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 25~31도로 초여름 날씨가 이어지겠다.

◆ 남해 먼바다 최대 3.0m 및 일요일 소나기 주의

다만 남해 바깥먼바다는 물결이 0.5~3.0m로 다른 해역보다 상대적으로 높게 일겠다. 너울성 파도가 해안으로 기습적으로 밀려들 수 있어 갯바위나 방파제를 찾는 낚시객은 각별한 주의가 필요하다.

또한 14일 오후부터 저녁 사이 대기 상층으로 찬 공기가 유입되면서 대기가 극도로 불안정해져 경기동부, 강원내륙, 충청권, 전라권, 경상권 내륙 곳곳에 5~30㎜의 소나기가 예상된다.

제주도는 5㎜ 미만의 비가 오겠다. 파고 자체는 높지 않지만, 일요일 오후 소나기와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 동반될 수 있어 해상에서도 순간적인 기상 변화에 대비해야 한다.

초여름 해수면과 하층 대기가 따뜻하게 달궈진 상태에서 대기 상층부로 영하권의 찬 공기가 유입될 경우, 상하층 간의 현격한 기온 차이로 인해 대기 불안정 지수가 급격히 상승한다. 이는 곧 강력한 상승 기류를 유발하여 적란운을 맹렬하게 발달시킨다.

육상은 물론 평온하던 해상에서도 이러한 국지적 대기 불안정은 예고 없는 돌풍과 기습적인 파고 상승을 초래하므로, 낚시나 해양 레저 활동 중 하늘에 짙은 먹구름이 형성되거나 바람의 방향이 급변하는 전조 증상이 나타나면 즉시 안전한 항구로 회항하거나 내륙으로 대피해야 한다.

◆ 주말 해양 여가 및 조업 안전 체크포인트 해상 날씨는 찰나의 순간에도 급격히 돌변할 수 있다. 기상청 해상예보는 하루 네 차례 갱신되므로 출항 전 최신 예보와 특보 현황을 반드시 확인해야 한다. 현재 예보 상으로는 별도의 풍랑특보 발효 정보가 확인되지 않았다. 안전한 해양 활동을 위해서는 첫째 구명조끼를 반드시 착용하고, 둘째 기상 악화 시 무리한 출항을 자제하며, 셋째 남해 먼바다의 너울과 일요일 소나기 시간대에 각별히 유의하고, 넷째 휴대용 통신장비를 사전 점검하는 등 기본 안전수칙을 철저히 준수해야 한다. 이번 주말은 전반적으로 바다가 잔잔해 방심하기 쉬운 만큼, 기상 변화가 집중되는 일요일 오후를 피해 오전 위주로 일정을 계획하는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지