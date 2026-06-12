고령화에 커지는 서울지하철 적자…무임수송 손실 5년 새 70%↑

고령화 등으로 무상 수송 비용 등이 증가하면서 서울교통공사의 적자가 크게 불어난 것으로 나타났다.



12일 서울교통공사에 따르면 지난해 공사의 적자 규모는 당기순손실 기준 8천268억원으로, 전년(7천241억원) 대비 14.2% 증가했다.

서울 지하철 이용하는 고령자 모습. 연합뉴스

이 같은 적자는 지난해 공사가 공익서비스 비용으로 지불한 8천167억과 맞먹는다.



공사는 지난해 고령자 등 무임 수송에 4천488억원을 투입했으며 버스 환승(2천907억원)과 정기권 지원(772억원) 등을 공익서비스 지원으로 지출했다.



특히 무임 수송으로 인한 손실은 2020년 2천643억원에서 매년 증가해 5년 사이 약 70% 증가했다.



공사는 고령화가 급속도로 진행되면서 무임수송으로 인한 손실 규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상했다.



서울교통공사의 무임수송 손실 규모는 전국 6개 도시철도 운영기관 중에서도 가장 큰 것으로 집계됐다.



지난해 6개 기관 전체의 무임수송 손실액은 7천754억원인데, 서울교통공사 손실액이 절반 이상을 차지했다.

다른 운영기관과 달리 서울교통공사는 무임수송에 대한 손실 비용을 정부나 지자체 지원 없이 전액 부담하고 있어 재정 부담이 큰 상황이다.



한편, 지난해 서울 지하철 1∼8호선에서 승객 1명을 수송하는 데 들어간 비용은 1천817원, 실제 받은 평균 운임은 1천36원에 그쳐 승객 1명당 781원의 손실이 발생한 것으로 집계됐다.



지난해 승객 1명당 수송 원가는 인건비, 감가상각비, 전기요금 등 수도·광열비 등을 포함해 1천817원이다.



노선별로는 2호선의 수송 원가가 1천374원으로 가장 낮았고, 6호선이 2천343원으로 가장 높았다.



승객 1명당 평균 운임은 1천36원으로, 전년 대비 승차 인원이 증가(1.6%)하고 운임을 150원 인상했음에도 불구하고 소폭(38원) 상승에 그쳐 수송 원가와의 격차를 해소하기에는 역부족이라고 공사는 설명했다.



1명당 원가 보전율은 57%로, 승객 운임으로는 수송 비용의 절반가량만 회수한다.



공사의 원가 보전율은 2021년 50.2%, 2022년 53.3%, 2023년 54.7%, 2024년 53.9% 등으로 최근 5년간 50%대 박스권에 갇혀있다.



한영희 서울교통공사 기획본부장은 "무임 수송은 국가 정책으로 시행되는 공익서비스인 만큼 그에 따른 사회적 비용 역시 국가 차원의 책임 있는 자세가 필요하다"며 "무임 손실에 대한 정부 지원 방안이 조속히 마련돼야 한다"고 강조했다.

<연합>

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