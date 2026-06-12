가슴 성형 이세영 "필러 부작용으로 가슴 4개 됐다"

코미디언 이세영이 가슴 성형 수술 이전 필러 시술을 했다가 부작용이 있었다고 했다.

이세영은 11일 자신의 유튜브 채널에서 가슴 성형수술에 관해 얘기했다.

이세영은 가슴 수술 후 자신감이 생겼다고 했다.

그는 "과감해졌다. 평생 입지 않을 것 같던 옷을 입기 시작했고, U넥보다 V넥을 찾게 됐다"고 말했다.

이세영은 앞서 가슴 필러 시술 부작용으로 가슴 수술을 받았다고 한 적이 있다.

그러면서 가슴 필러 부작용이 생겼을 때 모습도 공개했다.

그는 운동 중 가슴 부위 충격을 받은 뒤 필러가 퍼지면서 형태가 변했고, 필러가 갈비뼈와 겨드랑이 부근까지 이동하는 현상을 경험했다고 했었다.

그는 "가슴 필러 시술 이후 필러가 갈비뼈까지 내려왔다. 그래서 가슴이 4개가 됐다"고 했다.

그러면서 "이후에 필러를 제거하는 과정에서 모양이 예쁘지 않게 변해 결국 수술을 선택하게 됐다"고 말했다.

이세영은 "가슴이 작다고 해서 무조건 수술을 권하고 싶지는 않다. 생각보다 큰 수술이다. 지금이라면 필러 시술 전에 탄력 관리 등을 먼저 해봤을 것 같다"고 했다.

<뉴시스>

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