트럼프 "오늘 저녁 예정 이란 공습 취소"… 사실상 협상타결 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란과의 종전 합의가 사실상 타결됐음을 시사하며 이날 저녁 예정했던 이란에 대한 공습을 취소한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란과의 논의가 이란 최고지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다"고 밝혔다.

이어 "논의 내용과 최종 쟁점은 개념적인 측면뿐 아니라 세부사항에 이르기까지 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 튀르키예, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 및 기타 관련 당사자들 모두의 승인을 받았다"고 말했다.

트럼프 대통령은 그러면서 "서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것"이라고 했다.

또 이란을 겨냥한 미국의 해상 봉쇄와 관련해선 "이번 협상이 최종 타결될 때까지 전면적으로 유지될 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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