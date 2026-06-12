돌봄·AI로 지역 난제 푼다…광명시, 사회연대경제 특화기업 육성 본격화

경기 광명시가 돌봄과 자원순환 등 갈수록 복잡해지는 지역 사회의 난제들을 창의적 비즈니스로 해결할 ‘사회연대경제기업’ 육성에 착수했다. 기존 시장 중심의 경제 구조만으로는 한계가 있는 주민 삶의 질 향상과 공공성 확보를 위해 시민 주도의 지속가능한 지역 순환 경제 기반을 다지겠다는 구상이다.

11일 광명시에 따르면 전날 시 평생학습원에서 ‘2026년 사회연대경제 특화기업 육성 지원사업’의 첫 단추인 창업 기초과정이 개강했다. 사회연대경제기업은 이윤 극대화보다 사회적 가치 창출을 우선으로 추구하며, 지역 내 부(富)와 서비스가 외부로 유출되지 않고 다시 지역사회로 환원되는 구조를 가진 사회적기업·협동조합·마을기업 등을 이른다.

광명시가 10일 평생학습원에서 개강한 ‘2026년 사회연대경제 특화기업 육성 지원사업’의 창업 기초과정. 광명시 제공

이번 창업 교육에는 사회연대경제기업 창업을 희망하는 시민 50여명이 참여했다. 이들은 사회연대경제의 개념 이해부터 시작해 지역 문제 분석, 지속가능한 사업모델 설계, 창업 실무 등 현장 중심의 핵심 역량을 단계적으로 이수하게 된다. 분야도 돌봄과 자원순환을 비롯해 인공지능(AI)·정보기술(IT), 문화예술, 교육, 유통 등 다양한 현안을 아우른다.

광명시의 이번 프로젝트는 단순한 이론 교육에 그치지 않고 실제 창업과 안착으로 이어지는 ‘올인원(All-in-One)’ 체계를 갖춘 것이 특징이다. 시는 다음 달 교육 수료자와 기업들을 대상으로 창업 보조금 지원사업을 추진한다. 아이디어 발굴 단계부터 전문가 밀착 상담, 사업화 자금 지원, 사회적기업 인증, 판로 개척까지 전 과정을 촘촘하게 연계 지원할 계획이다.

앞서 광명시는 최근 행정안전부가 주관한 2026년 ‘사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산’ 사업 대상지로 최종 선정됐다. 이에 따라 시는 향후 3년간 연간 10억원 규모의 국·시비를 확보, ‘광명시 지역 공동체 자산화’ 사업을 가동한다.

박승원 시장은 “창업 자금 지원부터 생태계 활성화까지 체계적으로 뒷받침해 광명시를 지속가능한 사회연대경제의 메카로 만들겠다”고 강조했다.

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