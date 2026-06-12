세계은행, 세계 경제성장률 2.5% 예상…에너지가격 급등에 성장↓

미국과 이란의 중동 전쟁과 에너지 가격 상승 등의 악재로 세계경제 성장률이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 이후 최저 수준으로 둔화할 것이라는 우려가 나왔다.

세계은행은 11일(현지시간) 발표한 세계경제전망에서 세계경제 성장률이 2025년 2.9%에서 2026년 2.5%로 둔화할 것으로 예상했다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 가장 낮은 수준이다.

세계은행. 세계일보 자료사진

아울러 세계은행은 전체 경제권의 약 3분의 2에 대해 올해 1월에 예상한 성장률을 하향 조정했다. 세계은행은 이란 전쟁으로 호르무즈해협이 봉쇄되면서 에너지 가격이 급등하고 인플레이션 압력이 다시 커졌다고 설명했다.

또 세계은행은 각국 중앙은행이 금리 인상 등 긴축 기조를 강화할 것이라는 관측이 커지고 있다고 했다.

이밖에 세계은행은 최악의 혼란이 7월에 진정된다는 가정하에 올해 브렌트유 가격은 배럴당 평균 94달러로 지난해보다 36% 상승할 것으로 전망했다. 또한 비료 가격 역시 올해 크게 오를 것으로 예상했으며, 이는 식량 가격에 연쇄적인 영향을 미칠 것으로 예상했다.

세계은행은 이 같은 요인들이 더해져 전 세계 인플레이션을 압박하고 있다며, 올해 물가상승률은 지난해 3.3%에서 4.0%에 달할 것으로 예상했다.

설상가상으로 에너지 공급 차질이 현재 예상보다 더 심각해지고 이에 따른 금융시장의 불안이 동반될 경우 올해 세계경제 성장률은 1.3%로 하락하고, 물가상승률은 4.4%까지 상승할 수 있다고 우려했다.

주요 경제국 가운데 미국의 올해 성장률은 지난해 2.1%보다 소폭 상승한 2.2%를 기록할 것으로 세계은행은 예상했다. 일본은 소비와 수출 둔화로 인해 경제성장률이 지난해 1.1%에서 올해 0.7%로 둔화할 것으로 내다봤다. 중국의 경우 부동산 시장 조정과 소비 증가세 둔화 등의 영향으로 올해 경제성장률은 지난해(5.0%)보다 낮아진 4.2%로 전망됐다. 한국의 성장률은 이번 보고서에 포함되지 않았다.

동아시아·태평양 국가들의 올해 성장률은 4.2%로 예상됐다. 개발도상국 경제 성장률은 지난해 4.4%에서 올해 3.6%로 하락해 코로나19 팬데믹 이후 최저치를 기록할 것으로 예상됐다.

중동 분쟁의 직접적 영향을 받는 걸프 지역 경제 성장률은 지난해 3.9%에서 올해 0%에 가깝게 급락하며 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망됐다.

다만 세계은행은 2027∼2028년에는 에너지 공급이 회복되고 통화 완화 정책이 재개되며 무역이 활성화되면서 경제 활동이 견조해질 것으로 예상했다.

내년에는 세계경제 성장률이 2.8%로 개선될 것으로 예상했다. 다만 2010년대 평균보다 0.4%포인트 낮은 수준을 유지할 것으로 세계은행은 내다봤다.

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