인천 재활용센터서 시신 일부 발견… 어린학생 추정

인천의 한 재활용품 처리시설에서 시신 일부가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



11일 인천 연수경찰서 등에 따르면 전날 오후 2시 28분쯤 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 접수됐다. 신고자는 재활용품 공공 처리시설인 생활자원회수센터 직원이었다. 최초 발견자는 쓰레기를 컨베이어 벨트에 올려 유리병, 플라스틱 등으로 선별하는 과정에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체를 확인한 것으로 전해졌다. 물체는 붕대에 감긴 상태로 발견된 것으로 알려졌다.

경찰 로고. 뉴시스

발견된 물체는 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지로 길이는 40㎝ 이상이며 발 크기는 210∼220㎜ 정도다. 경찰은 유전자 분석을 진행한 결과 물체가 인체 조직인 것으로 판단하고 범죄 관련성 여부를 확인하기 위한 수사에 착수했다. 시신의 신원은 아직 특정되지 않았다. 경찰은 발견된 발의 크기를 토대로 피해자가 어린 학생이나 여성일 가능성 등을 열어두고 신원파악에 주력하고 있다. 다만 시신이 훼손되면서 크기가 작아졌을 가능성도 있어 사망자의 연령대는 특정하지 못한 상태다.



경찰은 이날 배석환 연수경찰서장을 수사본부장으로 하는 64명 규모의 대규모 수사본부를 꾸렸다. 경찰은 국립과학수사연구원에 시신 부검과 유전자 분석을 의뢰했다. 시신이 발견된 곳이 연수구와 인천 중구 지역에서 수거된 재활용품이 모이는 곳이라는 점에서 두 지역의 아파트와 상가 등을 탐문하면서 폐쇄회로(CC)TV 영상도 분석하고 있다.

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