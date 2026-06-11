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‘김병기 차남 취업 청탁’ 의혹 빗썸 대표 피의자 입건

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소진영 기자

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각종 논란으로 더불어민주당을 탈당한 김병기 의원이 차남의 취업을 청탁했다는 의혹을 수사하고 있는 경찰이 빗썸 대표이사를 피의자로 입건했다. 김 의원 차남이 빗썸에 취업할 때 당시 의원실에서 근무했던 전직 보좌관이 빗썸의 자문역을 맡은 정황에 대해서도 경찰이 대가성 여부를 수사하고 있다.

 

이재원 빗썸 대표이사. 뉴스1
이재원 빗썸 대표이사. 뉴스1

11일 세계일보 취재에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이재원 빗썸 대표이사를 뇌물공여 등 혐의로 수사하고 있다. 이 대표는 김 의원의 아들을 채용시켜달라는 부탁을 받고 실제 그를 채용한 혐의를 받는다. 김 의원 차남은 지난해 1월 빗썸에 취업해 6개월가량 재직했다. 이 시점은 이 대표와 김 의원이 저녁 식사를 함께한 2024년 11월 이후다. 

 

채용의 대가성 여부도 수사 대상이다. 김 의원은 지난해 2월 18일 국회 정무위원회에서 특정 가상자산거래소가 시장을 독과점하고 있다고 지적했다. 경찰은 당시 발언이 빗썸 경쟁사인 두나무를 겨냥한 것으로 보고 김 의원 차남 취업 청탁과 연관성이 있는지 확인하고 있다. 

 

경찰은 또 김 의원의 전직 보좌관 A씨가 지난해 9월부터 빗썸 자문직을 맡고 있다는 사실에 대해 대가성 여부도 들여다보고 있다. A씨는 김 의원 보좌진을 그만둔 이후 빗썸의 비공식 자문역을 맡았는데, A씨의 의원실 근무 기간이 김 의원 차남의 빗썸 인턴 재직 기간과 일부 겹치는 것으로 알려졌다.

 

빗썸 측은 A씨와 정식 고용 계약 등을 체결한 사실이 없고 정기적으로 금전적인 대가가 지급되지 않았다는 입장이다.


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