‘빚투’에 5월 가계대출 9.3조↑… 1년 7개월 만에 최대

지난달 금융권 가계대출이 9조원을 넘기며 1년9개월 만에 최대치를 기록했다. 개인 투자자들의 ‘빚투’(빚내서 투자) 확대로 기타대출이 큰 폭으로 증가한 영향이다. 금융당국은 비상관리체계를 가동하고 가계부채 증가 추세가 안정화할 때까지 관리목표 미준수 금융사를 매주 집중 점검하기로 했다.

지난 5월 은행권 가계대출이 기타대출을 중심으로 7조원 가까이 증가했다. 사진은 11일 서울의 한 시중은행. 연합뉴스

11일 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 지난달 금융권 전체 가계대출은 9조3000억원 늘어 전월(+3조5000억원)보다 증가 폭이 크게 늘었다. 2024년 8월(+9조7000억원) 이후 1년9개월 만에 최대 수준이며, 올해 1월부터 5개월 연속 증가 추세다.



가계대출 확대는 기타대출 급증과 연관된다. 지난 4월 2조원 감소했던 기타대출은 지난달 5조3000억원이 늘며 증가세로 전환했다. 기타대출이 이렇게 급증한 건 2021년 7월(+7조9000억원) 이후 약 5년 만이다. 기타대출 증가는 신용대출이 증가세로 전환(-9000억원→3조4000억원)한 영향이 컸다. 신용대출은 최근 증시 활황에 빚투 수요가 커지면서 급증한 것으로 분석된다. 주택담보대출은 지난달 4조원 늘었으나 전월(+5조5000억원)보다는 증가 폭이 줄었다.



신진창 금융위 사무처장은 이날 정부서울청사에서 관계기관 합동 ‘가계부채 점검회의’를 열고 “가계부채 증가 추세가 안정화될 때까지 관리목표 미준수 금융회사를 대상으로 한 점검회의를 매주 개최해 관리계획 이행현황 등을 집중 점검하는 가계부채 비상 관리체계를 가동하겠다”고 밝혔다.



이날 회의에 참석한 은행권 관계자들은 고액 연봉자의 신규 신용대출 한도 축소, 신용대출의 중도상환수수료 면제를 통한 상환 유도 등 자율관리 조치를 추진할 것을 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지