‘빚투’에 5월 가계대출 9.3조↑… 1년 7개월 만에 최대

주담대는 전월보다 증가폭 줄어
지난달 금융권 가계대출이 9조원을 넘기며 1년9개월 만에 최대치를 기록했다. 개인 투자자들의 ‘빚투’(빚내서 투자) 확대로 기타대출이 큰 폭으로 증가한 영향이다. 금융당국은 비상관리체계를 가동하고 가계부채 증가 추세가 안정화할 때까지 관리목표 미준수 금융사를 매주 집중 점검하기로 했다.
11일 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 지난달 금융권 전체 가계대출은 9조3000억원 늘어 전월(+3조5000억원)보다 증가 폭이 크게 늘었다. 2024년 8월(+9조7000억원) 이후 1년9개월 만에 최대 수준이며, 올해 1월부터 5개월 연속 증가 추세다.
가계대출 확대는 기타대출 급증과 연관된다. 지난 4월 2조원 감소했던 기타대출은 지난달 5조3000억원이 늘며 증가세로 전환했다. 기타대출이 이렇게 급증한 건 2021년 7월(+7조9000억원) 이후 약 5년 만이다. 기타대출 증가는 신용대출이 증가세로 전환(-9000억원→3조4000억원)한 영향이 컸다. 신용대출은 최근 증시 활황에 빚투 수요가 커지면서 급증한 것으로 분석된다. 주택담보대출은 지난달 4조원 늘었으나 전월(+5조5000억원)보다는 증가 폭이 줄었다.
신진창 금융위 사무처장은 이날 정부서울청사에서 관계기관 합동 ‘가계부채 점검회의’를 열고 “가계부채 증가 추세가 안정화될 때까지 관리목표 미준수 금융회사를 대상으로 한 점검회의를 매주 개최해 관리계획 이행현황 등을 집중 점검하는 가계부채 비상 관리체계를 가동하겠다”고 밝혔다.
이날 회의에 참석한 은행권 관계자들은 고액 연봉자의 신규 신용대출 한도 축소, 신용대출의 중도상환수수료 면제를 통한 상환 유도 등 자율관리 조치를 추진할 것을 약속했다.
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