차량 탑승 중 실내 살균 기술 세계 첫 개발

현대자동차·기아는 사람이 있는 차량 실내에서도 안전하게 살균하고 탈취할 수 있는 ‘플라즈마 케어 UVC(자외선 C)’ 기술을 세계 최초로 개발했다고 11일 밝혔다.

현대차·기아가 개발한 ‘플라즈마 케어 UVC’ 작동 그래픽. 현대차·기아 제공

기존 자외선 살균 기술은 LED로 구현한 255∼280㎚(나노미터) 대역의 UVC 빛을 활용한다. 이 파장의 자외선은 살균력이 우수하지만, 피부와 눈에 직접 닿으면 유해할 수 있어 사람의 접촉이 제한된 밀폐된 공간에서만 사용됐다.

이번에 개발된 차량용 UVC 램프 살균 기술 플라즈마 케어 UVC는 200∼230㎚ 대역의 원자외선(Far-UVC) 빛을 플라즈마 램프로 구현해 살균에 활용한다. 원자외선 빛은 살균력이 우수하면서도 투과성은 낮아 체내 깊숙이 침투하지 않아 인체에 안전하다고 회사 측은 설명했다.

현대차·기아는 추가 검증을 거쳐 플라즈마 케어 UVC 기술의 실제 차량 적용 방안을 검토할 계획이다. 현대차·기아 관계자는 “플라즈마 케어 UVC는 자율주행, 목적기반차량 등 다양한 미래 모빌리티 환경에서 쾌적한 이동 경험을 제공하는 실내 위생 관리 솔루션으로 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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