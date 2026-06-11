젠슨 황 “100% 쏟아라… 실패 없는 성공 없다”

“어떤 일이든 최선을 다합니다. 일이 무엇인지는 중요하지 않습니다. 설거지를 할 때든, 화장실을 청소할 때든, 신문을 배달할 때든 항상 100%를 쏟습니다. 그것이 제가 평생 얻은 교훈입니다. 일의 가치나 급여가 중요한 게 아닙니다. 일을 마치는 순간 그것은 당신의 작품이 되고, 누군가는 그것을 보게 됩니다. 결국 결과가 곧 당신입니다.”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽)가 지난 10일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했다. tvN 제공

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국내 예능 프로그램에 출연해 자신의 가치관을 진솔하게 밝혔다.



황 CEO는 10일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에서 한국 기업인들과의 인연, 성장 과정, 인공지능(AI) 시대에 대한 견해 등을 전했다. 국내외를 통틀어 예능 토크쇼 출연은 이번이 처음이다.



지난 6일 서울 한국가구박물관에서 진행된 녹화에서 그는 트레이드 마크인 검은색 가죽 재킷 차림으로 등장해 전통 한옥을 둘러보며 “영원히 머물고 싶을 정도로 좋다”고 소감을 밝혔다. 현장에는 아내 로리 황, 딸 매디슨 황, 예비 사위 니코 카페즈도 함께했다.



최근 국내 재계 총수들과 ‘삼겹살 회동’에서 고기를 누가 구웠느냐는 질문에 “다 같이 구웠지만 KM(구광모 LG그룹 회장)이 많이 구웠다”며 “각자 역할이 있었고, 나는 먹는 역할이었다. 내가 가장 나이가 많고 KM이 막내이기 때문”이라고 답했다.



K팝에 대한 관심도 드러냈다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 대표곡 ‘골든(Golden)’과 마마무 화사의 ‘소 큐트(So Cute)’를 언급했다. 특히 골든에 대해 “한국 문화를 수출하고 청년들의 열정을 전파하기 때문에 한국에도 아주 중요한 노래”라고 설명했다.



성공에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “반드시 고생해야 하는 것은 아니지만, 위대해지기 위해서는 고생을 겪어야 한다”며 “시도와 실패를 반복하더라도 포기하지 않는 것이 중요하다. 실패 없이는 성공도 없다”고 강조했다.

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