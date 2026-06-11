허경환, 양상국 '태도 논란'에 묵직한 한마디 "내가 안다"

허경환이 양상국을 향한 변함 없는 신뢰를 드러냈다. 유튜브 채널 '조선의 청요리사' 영상 캡처

코미디언 허경환이 최근 태도 논란으로 마음고생을 하고 있는 양상국을 향한 변함 없는 신뢰를 드러냈다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘조선의 청요리사’에는 ‘김해 왕 양상국 유배 / 한때 콤비, 현재 앙숙 허경환을 처단하러 왔다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

“어쩌다 유배를 왔냐”는 질문을 들은 양상국은 “난 모르고 왔다. 유학인 줄 알고 왔다”고 답해 영상 초반부터 웃음을 자아냈다.

성실하게 사신 양상국의 아버지. 유튜브 채널 '조선의 청요리사' 영상 캡처

그렇게 허경관과 이문정 셰프가 요리를 하며 각종 대화를 나눌 무렵, 양상국은 아버지에 대한 질문이 나오자 4년 전 돌아가신 아버지를 떠올리며 먹먹한 표정을 지었다.

양상국은 “아버지가 참 대단하신 게 택시 하시면서 농사도 지으셨다”며 “택시를 하시면 사람을 엄청 많이 만나지 않냐. 근데 한 번도 ‘내가 양상국의 아버지다’라고 하지 않으셨다고 한다. 내 한 마디만 잘못하면 아들에게 피해 갈까 봐”라고 말했다.

아들에게 피해가 갈 수 있는 행동은 일절 하지 않으셨던 양상국의 아버지. 유튜브 채널 '조선의 청요리사' 영상 캡처

모두 숙연해진 사이, 허경환은 최근 불거진 양상국의 태도 논란에 대해 언급했다. 허경환은 “최근 상국이가 재밌게 이야기하려고 하다가 그런 모습을 보면서 ‘쟤가 그런 애가 아닌데’하며 안타까웠다”고 말했다.

허경환은 “왜냐하면 내가 알고 있다”고 덧붙였다.

허경환의 묵직한 한 마디가, “내가 안다”는 짧은 문장에서 우러나오는 무한한 신뢰감이 오랜 시간 함께 한 이들의 우정을 넘어서 인간적인 존중과 동료로서 인간성에 대한 믿음에서 비롯되었을 것이다.

양상국은 "내가 안다"고 당당하게 말하는 허경환. 유튜브 채널 '조선의 청요리사' 영상 캡처

양상국과 허경환은 과거 KBS 공채 개그맨으로 활동하며 오랜 시간 함께 무대에 올랐다. 무대 뒤에서도 오랜 친분을 이어온 만큼, 허경환의 말은 최근 논란으로 힘든 시간을 보낸 양상국을 향한 위로로 느껴졌다.

앞서, 양상국은 일부 예능 프로그램과 콘텐츠에서 과한 설정과 예측이 불가능한 발언, 듣는 이에게 불쾌감을 줄 수 있는 이야기로 시청자들의 지적을 받으며 태도 논란에 휩싸였다.

이에 양상국은 “불편을 드려 죄송하다”며 공개 사과했다.

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