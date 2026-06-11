“재택근무, 혼자 보내는 시간 늘려…정신건강에 악영향”

코로나19 팬데믹 이후 급증한 재택근무가 혼자 보내는 시간을 늘려 정신건강에 악영향을 끼친다는 연구 결과가 나왔다. 대면 접촉 기회를 늘리고 온라인에서도 소통을 활성화해 재택근무의 고립감을 줄이려는 노력이 필요하다는 주장이다.

2021년 4월 세종시 정부세종청사의 한 사무실 모습. 연합뉴스

미국 뉴욕연방준비은행 나탈리아 이매뉴얼 박사 등 연구팀은 최근 미국 근로자 56만여 명을 대상으로 한 전국 단위 조사 자료 분석 결과, 고립감과 정신적 고통 증가분의 약 3분의 1이 재택근무 증가와 관련된 것으로 나타났다고 과학 저널 사이언스(Science)에 밝혔다.

연구팀은 “이 연구는 재택근무가 고립감을 크게 증가시키고 정신건강을 악화시킬 수 있음을 시사한다”며 “근로자들이 재택근무가 자신의 정신건강에 미치는 부정적인 영향을 충분히 인식하지 못하고 있으며 이런 영향은 시간이 지나면서 누적될 수 있음을 보여준다”고 설명했다.

미국에서는 근로자의 재택근무가 코로나19 이전인 2019년 전체 근로자의 7% 수준이었지만, 이후인 2023년에는 28%로 5년만에 4배 가까이 늘어났다.

하지만 지금까지 재택근무 관련 연구는 생산성에만 초점이 맞춰져 있었고 재택근무가 근로자의 정신건강에 미치는 영향에 대한 연구는 상대적으로 부족했다고 연구팀은 지적했다.

연구팀은 해당 연구에서 2011~2024년 미국 근로자 58만8322명을 대상으로 수행된 전국 대표성 조사 5건의 자료를 이용해 재택근무가 가능한 직종과 그렇지 않은 직종 근로자들의 변화를 비교했다. 팬데믹이 가장 심했던 2020~2021년은 제외했다.

그 결과, 재택근무가 가능한 직종 근로자들은 재택근무가 어려운 직종 근로자들보다 팬데믹 이후 근무일에 혼자 보내는 시간이 하루 평균 약 1시간 더 늘어난 것으로 나타났다.

또한 재택근무 근로자들은 하루 온종일 혼자 보내거나 다른 사람과 전혀 접촉하지 않는 날도 더 많아졌고, 퇴근 후 친구들과 어울리는 등 사회 활동은 감소했다.

재택근무 가능·불가능 직종 근로자의 혼자 보내는 시간과 정신적 고통 증가 비교. Science, Natalia Emanuel et al.

연구팀은 이런 변화가 혼자 사는 사람들에게서 특별히 두드러졌다고 밝혔다.

혼자 사는 재택근무 근로자들은 하루 종일 다른 사람과 접촉하지 않고 보내는 비율이 7%포인트 늘었다. 이는 팬데믹 이전보다 83% 증가한 수준이다.

재택근무 근로자들의 정신건강 악화를 보여주는 지표들도 증가한 것으로 나타났다.

재택근무 근로자들은 일반적인 심리적 고통 수준을 평가하는 ‘케슬러(K-6) 심리적 고통 척도’ 점수가 재택근무가 어려운 근로자들보다 높아졌다. 특히 혼자 사는 사람의 정신적 고통 증가 폭은 가족과 함께 사는 사람보다 약 2배 컸다.

우울감 경험 빈도와 정신건강 의료서비스 이용, 항우울제 처방도 재택근무 가능 직종에서 더 많이 증가한 것으로 조사됐다.

연구팀은 “정신건강과 무관한 일반 의료기관 방문이나 고지혈증 치료제(스타틴) 같은 비정신건강 약물 사용은 증가하지 않았다”며 “정신건강 진료 증가는 재택근무자가 병원에 가기 쉽기 때문에 나타난 현상은 아니다”라고 설명했다.

2011~2019년과 2022~2024년을 비교한 결과, 미국 사회 전체에서 고립감과 정신적 고통이 증가했으며, 이런 증가의 3분의 1은 재택근무 증가와 관련된 것으로 분석됐다.

연구팀은 “재택근무는 출퇴근 부담 감소 등 즉각적인 이점이 있지만 동료들과의 사회적 연결 약화 같은 비용이 시간이 지나면서 서서히 나타날 수 있다”며 “하이브리드 근무자의 출근일을 조정해 대면 접촉 기회를 늘리거나 온라인에서도 비공식적 소통을 활성화하는 등 재택근무의 고립감을 줄이기 위한 노력이 필요하다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지