테일러 스위프트 세기의 결혼은 어디?…예측시장에 30억원 몰려

세계적인 팝 가수 테일러 스위프트의 결혼이 임박했다는 보도가 이어지면서 결혼식 관련 내기에 30억원이 넘는 돈이 걸렸다.



10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 더 타임스 등에 따르면 예측 베팅 플랫폼 업체 칼시에 스위프트 결혼에 관한 베팅이 이뤄지고 있으며, 내기 금액이 200만 달러(약 30억5천만원)에 이르는 것으로 집계됐다.

테일러 스위프트. AP연합뉴스

이 가운데 149만 달러는 결혼 장소에 관한 내기에 몰렸다. 여러 언론 보도에서 언급된 뉴욕이 예측 순위에서 1위를 달리고 있으며 펜실베이니아, 테네시 등이 각각 2%라는 낮은 확률로 그 뒤를 잇고 있다.



하객 명단과 결혼 시기를 둘러싼 베팅도 이어지고 있다.



또 다른 예측 플랫폼 폴리마켓에서는 하객 명단을 두고 벌이는 내기에 30만 달러가 모였고, 스위프트가 혼전 임신을 할 것인지를 둘러싼 내기에도 23만 달러가 모였다.



스위프트는 2023년 미 프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시와의 연애를 공식적으로 밝혔고, 지난해 약혼 소식이 전해졌다. 최근에는 결혼이 임박했다는 보도가 이어지고 있다.

테일러 스위프트와 트래비스 켈시. EPA연합뉴스

CNN 뉴스는 이 결혼식을 두고 2011년 영국의 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 간의 결혼식 이후 가장 주목받는 문화 이벤트라고 언급하기도 했다.



여전히 결혼식과 관련한 공식적인 정보는 나오지 않은 상태다.



다만, 연예 전문 매체 TMZ는 이날 소식통을 인용해 두 사람이 뉴욕 매디슨스퀘어가든(MSG)을 최소 사흘간 대여했고, 다음 달 3일 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다.



매디슨스퀘어가든은 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈구장이자 마이클 잭슨, 마돈나, 빌리 조엘 같은 유명 아티스트들이 섰던 '꿈의 무대'로 꼽힌다. 쟁쟁한 스타들이 올랐던 무대인 만큼 세계에서 가장 유명한 공연장이라고도 불린다.

<연합>

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