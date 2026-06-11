‘축구여신’ 장예원이 전하는 체코전 프리쇼… 12일 오전 8시50분 KBS2서

‘축구 여신’ 장예원이 진행하는 KBS 북중미 월드컵 체코전 프리쇼에 동방신기 최강창민, 축구 레전드 설기현, K리그 김진수·김영권, 개그맨 이경규까지 총출동한다.

11일 KBS에 따르면 12일 오전 8시 50분부터 KBS2에서 장예원이 진행하는 경기 전 프리쇼가 방송된다.

이날 오전 11시 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기에 앞서, 현지 분위기와 경기 전망, 관전 포인트, 대표팀 최신 소식 등을 전하는 특집 프로그램이다.

장예원은 과거 축구 전문 프로그램 진행을 통해 스포츠 진행자로서 역량을 인정받아 왔다. 탄탄한 축구 지식과 안정적인 진행, 밝고 에너지 넘치는 매력으로 경기 전 분위기를 끌어올릴 것으로 기대된다.

‘연예계 대표 축구 마니아’로 꼽히는 동방신기 최강창민도 함께한다. 어린 시절 축구 기자를 꿈꿨을 만큼 축구에 대한 애정이 깊은 그는 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 경기를 챙겨보는 열성 팬으로 알려져 있다.

2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역 ‘설바우두’ 설기현도 합류한다. 국가대표와 프리미어리그를 모두 경험한 그는 깊이 있는 분석과 입담으로 월드컵 이야기를 풀어낼 예정이다.

현역 선수들의 시선도 더해진다. FC서울 김진수와 울산 HD FC 김영권이 출연해 그라운드 안에서의 긴장감과 선수들의 심리를 생생하게 전달한다.

‘원조 축구 덕후’ 이경규는 멕시코 현지 리포터로 나선다. 과거 ‘이경규가 간다’를 통해 월드컵 원정 응원을 이끌었던 그는 이번에도 현지 곳곳을 누비며 축제 분위기와 대표팀을 향한 열기를 전할 예정이다.

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