김용범 “반도체·데이터센터·피지컬 AI, 하나의 순환 구조로 묶어 韓을 ‘AI 공급망 핵심 거점’으로 만들어야”

김용범 청와대 정책실장은 11일 “인공지능(AI) 시대의 경쟁은 더 이상 회사 대 회사의 싸움이 아니다”며 “컴퓨팅 파워, 반도체 공급망, 현실에서 AI를 구현하는 제조 역량이 하나로 묶인 국가 단위의 총체적 경쟁”이라고 강조했다. AI 데이터센터(AIDC) 구축과 관련해선 “전력이 남거나 발전 설비와 가까운 비수도권에 들어서는 것이 유리하다”며 “비수도권에 들어설수록 수도권 집중을 완화하고 지역에 첨단 산업 기반을 심는 효과까지 함께 생긴다”고 했다.

김 실장은 이날 페이스북에 올린 ‘프로젝트 트리니티: AI 시대의 산업 삼각축’이라는 제목의 글에서 “프로젝트 트리니티 구상이 그리는 것은 반도체·데이터센터·피지컬 AI를 하나의 순환 구조로 묶어 한국을 AI 공급망의 핵심 거점으로 만드는 일”이라며 이같이 적었다. 그는 “한국은 이 셋 모두에서 세계적 경쟁력을 가진 드문 나라”라며 “기회는 세 산업이 다 무르익은 미래의 어느 시점이 아니라, 글로벌 공급망이 통째로 다시 짜이는 지금 여기에 있다”고 역설했다.

김용범 청와대 정책실장. 연합뉴스

반도체와 데이터센터, 피지컬 AI를 ‘3대 파이프라인’으로 분류한 그는 “3대 파이프라인이 전 세계적으로 다시 짜이고 있다”고 분석했다. 그동안 글로벌 AI 공급망은 미국이 소프트웨어와 모델을 설계하고, 대만이 첨단 반도체를 만들고, 중국이 대규모 제조를 맡는 식으로 분업화돼 있었으나 현재는 이 축이 흔들리고 있다는 게 김 실장의 진단이다. 그는 “대만은 지정학 리스크가 커졌고, 중국은 미국발 기술 디커플링 압력을 받고 있으며, 각국은 AI 연산에 필요한 전력을 제때 확보하지 못하고 있다”고 했다.

김 실장은 “한국은 반도체, 전력 인프라, 첨단 제조를 한꺼번에 갖춘 흔치 않은 나라”라며 “이 셋이 맞물리면 한국은 단순히 부품을 대주는 나라가 아니라 AI 공급망 전체를 떠받치는 거점이 될 수 있다”고 주장했다. 그는 “반도체는 데이터센터를 가능하게 하고, 데이터센터는 피지컬 AI를 움직이며, 피지컬 AI는 다시 새로운 데이터를 만든다”면서 “이 순환이 시작되면 산업은 각각 성장하는 것이 아니라 하나의 ‘플라이휠’처럼 가속된다”고 적었다.

AIDC와 관련해선 비수도권에 조성하는 게 바람직하다는 뜻을 내비쳤다. 김 실장은 “한국은 세계 최고 수준의 송배전 효율과 안정적인 전력망을 갖췄다. AI 공급망 관점에서 보면 이것은 흔한 공공 인프라가 아니라 쉽게 구하기 어려운 자산”이라며 “관건은 이 전력을 어디에 배치하느냐다”라고 했다. 이어 “발전지 인근에 대규모 소비처가 생기면 멀리 송전할 전력을 현지에서 쓰게 돼 송전망 부담이 줄고, 수도권 가정과 산업이 쓰는 전력과도 따로 움직인다”며 “또 대형 AIDC라는 확실한 수요는 그 지역의 발전·송배전 투자를 끌어오는 마중물이 된다”고 짚었다.

김 실장은 “트리니티의 힘은 세 산업 크기의 합이 아니다. 셋이 하나의 고리로 돌아갈 때 진짜 힘이 나온다”며 “데이터센터가 모델을 학습시키고, 반도체가 그 모델을 효율적으로 돌리고, 피지컬 AI가 산업 현장과 현실에서 그 모델을 쓴다. 그리고 현장에서 나온 데이터가 다시 데이터센터로 돌아온다”고 설명했다. 그러면서 “글로벌 공급망이 다시 짜이고 있는 지금, 한국에는 그 중심에 설 기회가 있다”며 “프로젝트 트리니티는 그 흩어진 강점들을 하나의 국가 전략으로 엮어내기 위한 개념지도”라고 덧붙였다.

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