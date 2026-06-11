부산은행, 금융권 최초 모바일 기반 퇴직연금 신규가입 서비스 구축

BNK부산은행은 금융권 최초로 모바일 기반 퇴직연금 DB(확정급여형)·DC(확정기여형) 신규가입 서비스를 구축하고 본격 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.

해당 서비스는 기업 고객이 모바일을 통해 퇴직연금 신규가입 절차를 진행할 수 있도록 구현한 것이 특징이다. 가입 신청부터 규약 동의 이후 운용상품 등록 단계까지 전 과정을 비대면으로 처리할 수 있어 더욱 편리하게 가입 환경을 제공한다.

BNK부산은행이 금융권 최초로 구축한 모바일 기반 퇴직연금 DB·DC 신규가입 서비스 안내문. 부산은행 제공

또 가입 과정에서 은행 직원이 고객의 진행 상황을 실시간으로 확인해 원격 상담과 지원을 제공한다. 단순 비대면 접수를 넘어 상담과 가입지원을 결합한 하이브리드 방식으로 서비스 완성도를 높였다. 특히 기업 대표자가 지정한 담당자만 가입 절차를 진행할 수 있도록 ‘위임·수임 프로세스’를 도입해 기업 금융거래의 안정성과 내부통제 수준을 강화했다.

부산은행은 이번 서비스 도입으로 기업 고객의 가입 편의성을 높이고, 영업점의 서류 처리 부담을 줄여 업무 효율성 향상을 기대하고 있다. 또 정부의 퇴직연금제도 활성화 정책과 비대면 금융 서비스 수요 확대에 효과적으로 대응하고, 모바일을 통해 퇴직연금에 신규 가입하는 기업을 대상으로 수수료 할인 혜택 제공을 검토 중이다.

최재영 부산은행 WM/연금그룹장은 “금융권 최초로 도입한 모바일 기반 퇴직연금 신규가입 서비스를 통해 기업 고객의 접근성과 편의성을 높일 수 있게 됐다”며 “차별화된 디지털 연금서비스를 지속적으로 확대해 고객 중심의 금융 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

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