국립백두대간수목원, 백두산호랑이 ‘미령’ 7월 공개

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 백두산호랑이 복지 증진과 생태환경 개선을 위해 다음달 말까지 국립백두대간수목원 호랑이숲 내 방사장을 추가 조성 및 운영한다고 11일 밝혔다. 방사장 조성 사업은 기존 방사장에 신규 공간을 확충해 호랑이의 활동 반경을 넓히고 자연스러운 행동을 유도한다.

방사장 확충을 완료하면 지난해 10월 국립백두대간수목원에 새로 자리잡은 백두산호랑이 미령이가 새 환경에 적응하는 과정을 거친 뒤 7월 중 관람객을 만난다.

국립백두대간수목원의 백두산호랑이 미령.

지난 2017년 조성된 호랑이숲 내 방사장은 총 3.8㏊ 규모다. 대방사장과 소방사장 2개 공간으로 운영한다. 추가로 조성하는 925㎡ 규모의 방사장에는 백두산호랑이의 행동 풍부화 시설과 자연 친화적 구조물을 갖춘다.

국립백두대간수목원은 공사 기간 발생하는 소음으로부터 동물을 보호하고 관람객 안전을 확보하기 위해 22일까지 호랑이숲 운영을 일시 중단한다.

국립백두대간수목원 백두산호랑이보전센터 관계자는 “이번 방사장 확충을 통해 호랑이들이 보다 넓고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 할 계획”이라며 “이렇게 될 경우 동물복지 수준도 한층 높아질 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “호랑이들이 더욱 안정적이고 자연에 가까운 환경에서 생활할 수 있도록 방사장 확충을 추진하게 됐다”며 “공사를 안전하게 마무리하고 미령이가 새로운 환경에 충분히 적응한 뒤 건강한 모습으로 관람객을 만날 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

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