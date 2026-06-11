'진공포장 필로폰' 삼켜 배 속에 넣고 국내 들어와 유통

서울 광진경찰서는 해외에서 필로폰, 대마 등 마약류를 밀반입해 유통하려던 브라질 국적 40대 남성과 한국 국적 30대 여성을 각각 검거했다고 11일 밝혔다.



브라질 국적 남성은 소량으로 나눠 진공포장한 필로폰을 삼키고 라오스-태국-말레이시아-중국 등을 거쳐 한국에 들어와 배설하는 방법으로 마약류를 밀수한 것으로 조사됐다. 그는 인천 소재 모텔에서 붙잡혔다.

광진경찰서 제공

한국 여성은 지난 4월 태국에서 대마초를 소분해 다리 등에 붙이고 입국하다가 인천국제공항에서 체포됐다. 경찰은 여성에게 대마를 전달받으려 한 유통책 9명을 순차 검거해 구속했다.



경찰은 이들 범행 조사 과정에서 필로폰 1천257ｇ, 대마초 200ｇ, 케타민 50ｇ을 압수했다.



이는 약 5억4천만원 상당으로, 약 4만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.



경찰은 국내로 밀수된 마약이 '던지기 수법' 등으로 유통된다며 의심스러운 사람이나 물건은 즉시 112에 신고해달라고 당부했다.

<연합>

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