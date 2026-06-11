'개표소 봉쇄시위' 일주일째…체육단체들, 핸드볼경기장 진입 불발

'투표용지 부족사태'로 시위대가 일주일째 봉쇄한 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에 체육단체 직원들이 11일 업무 재개를 위해 모였지만, 시위대의 거센 항의로 경기장 진입 시도조차 하지 못했다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 빚어진 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 이어지고 있는 11일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 체육단체들이 업무 정상화 호소문 발표 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

핸드볼경기장은 6·3지방선거에서 개표소로 쓰였다. 시위대는 체육단체 직원들이 '부정선거 주요 증거물'인 투표용지를 빼돌릴 수 있다며 이들을 포함한 모든 이들의 진입을 막고 있다.



경기장에 사무실이 있는 체육단체 직원들은 이날 오전 경기장 앞에서 "일터에 돌아가고 싶다", "최소한의 일이라도 하게 해달라"는 내용의 피켓을 들고 호소문을 발표했다.



이에 일부 시위 참가자들은 '부정선거', '재선거' 구호를 외치며 소음으로 기자회견을 방해했고, 체육단체 직원들과 경찰을 향해 고성을 지르며 강하게 반발했다.



한 시위 참가자는 "우리는 참정권을 지키기 위해 모든 것을 걸고 있다"며 "체육단체 직원들도 국민이라면 함께 고통을 감내해야 하는 것 아니냐"고 주장했다.



시위대는 또 일부 진보 성향 언론사 취재진을 향해 집단으로 항의하며 비난을 쏟아내기도 했다. 경찰은 취재진 주변에 배치돼 상황 관리에 나섰다.



체육단체 직원들은 경기장에 들어가지 못한 채 현장 상황을 지켜보고 있으며, 경찰과 시위 참가자들 간 협의도 진전이 없다.

<연합>

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