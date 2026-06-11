서부발전, CEO타운홀 미팅 2.0대장정 마무리

한국서부발전이 전국 사업소를 순회하며 진행한 ‘시이오(CEO) 타운홀 미팅 2.0’의 대장정을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.

서부발전은 전일 태안발전본부 2차 미팅을 끝으로 4월 충남 태안본사에서 시작해 구미시와 군산시, 여수시, 김포시 등 전국 사업소에서 진행한 ‘CEO타운홀 2.0’을 마쳤다.

이 사장이 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 서부발전 제공

CEO타운홀 미팅 2.0은 이정복 서부발전 사장이 전국 사업소를 찾아 경영 현안과 미래 비전을 공유하고 구성원과 소통하기 위해 마련한 프로그램이다. 올해 총 14회에 걸쳐 550여명의 직원이 참여해 지난해보다 약 200명 늘어난 규모로 운영됐다.

이 사장은 ‘CEO와 함께하는 미래 이야기’와 공감토크 시간을 통해 청렴∙안전∙에너지전환 등 서부발전이 마주하는 주요 경영 현안은 물론 설비 운영과 인사제도 등 다양한 주제에 대해 직원들과 진솔한 대화를 나눴다. 특히 “안전은 생존의 문제”라며 ‘작업중지권’과 ‘안전조치요구권’의 중요성을 강조한 데 이어 지난해 27건에 그쳤던 권리 행사가 올해 지난달 기준 243건으로 대폭 증가한 성과를 공유했다. 또 현장의 위험요인을 선제적으로 개선하고 안전문화를 확고히 정착시켜 나갈 것을 당부했다.

올해는 야외 오찬 형식의 ‘런치 피크닉’을 도입해 보다 자유롭고 수평적인 분위기 속에서 의견을 나누며 유연한 조직 문화의 중요성을 언급했다.

이 사장은 “지난해 시행한 CEO타운홀 미팅에서 즉문즉답을 통한 신속한 현안 해소와 실질적인 제도 개선까지 완료했다”며 “이번 타운홀 미팅에서 구성원들과 나눈 다양한 의견도 경영 전반에 적극적으로 반영해 소통과 신뢰를 바탕으로 미래 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 서부발전은 이번 타운홀 미팅에서 다진 공감의 성과를 바탕으로 ‘전사 청렴 순회교육’을 추진할 계획이다.

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