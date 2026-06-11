그래픽 패션 레이블 하타, 그래픽 기반 첫 컬렉션 첫 컬렉션 ‘NEVER STAND STILL’ 공개

사진 제공=핀카(FINCA)

라이프스타일 브랜드 핀카(FINCA)를 전개하는 원인어헌드레드가 신규 그래픽 패션 레이블 하타(HaTA)를 출시하고 첫 컬렉션 ‘HS26 NEVER STAND STILL’을 공개했다.

하타는 정해진 기준과 형태에 얽매이지 않는 태도를 바탕으로 자유로운 감각과 가능성을 표현하는 그래픽 기반 패션 레이블이다. 브랜드명인 HaTA는 ‘실수’를 의미하는 단어에서 착안했으며, 틀림이 아닌 새로운 선택과 시도의 흔적을 브랜드의 언어로 해석한다.

첫 컬렉션 ‘NEVER STAND STILL’은 고정된 형태 없이 흐르는 물의 유동성에서 영감을 받았다. 브랜드의 시그니처 그래픽과 패턴, 컬러를 통해 자유롭고 역동적인 에너지를 표현했으며, 끊임없이 변화하는 청춘의 태도를 컬렉션 전반에 담아냈다.

사진 제공=핀카(FINCA)

컬렉션은 스윔웨어를 비롯해 그래픽 티셔츠, 윈드브레이커, 스트링 보드 쇼츠 등으로 구성됐다. 스윔웨어와 일상복의 경계를 넘나드는 아이템을 통해 하타의 여름 무드를 제안한다.

한편, 하타는 핀카(FINCA)의 스윔웨어 카테고리에서 출발해 독립적인 브랜드로 전개되고 있으며, 보다 명확한 정체성과 자유로운 시도를 바탕으로 브랜드 세계관을 전개할 계획이다.

첫 컬렉션 ‘NEVER STAND STILL’은 하타 공식 온라인 스토어에서 확인할 수 있으며, 브랜드 출시를 기념해 6월 16일까지 전 상품 20% 할인 혜택을 제공한다.

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