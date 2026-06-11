젠슨 황, 韓 방송서도 터졌다…'유 퀴즈' 올해 최고 시청률 5.7%

엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 출연에 힘입어 tvN 토크 예능물 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유 퀴즈')이 올해 최고 시청률을 경신했다.

11일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 방송된 '유 퀴즈' 346회 '젠슨 황 특집'은 전국 가구 기준 평균 5.7%, 최고 8.3%를 기록하며 올해 최고 수치를 나타냈다. 수도권 가구 기준으로는 평균 5.9%, 최고 8.5%까지 치솟으며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.

이날 방송에서 젠슨 황은 한국 예능 프로그램에 처음으로 모습을 드러냈다. 9세에 미국으로 이주해 식당 아르바이트를 하던 이민자 소년이 세계 시가총액 1위 기업을 일구기까지의 여정을 담담히 전했다.

특히 파산 위기를 앞두고 강조했던 '회복 탄력성'과 "미션이 상사다"라는 엔비디아 특유의 수평적 조직 문화는 깊은 인상을 남겼다.

한국과의 남다른 인연도 소개됐다.

젠슨 황은 "엔비디아와 한국 기술 산업은 같은 궤적을 그리며 성장했다"며 1990년대 후반 용산 전자상가에서 명함을 돌리며 영업했던 일화를 회상했다.

이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등 국내 주요 그룹 총수들과의 친분을 묻는 질문에는 "모두가 성공하기를 바란다. 세 사람 모두 훌륭한 세계적 리더들"이라며 비껴가는 노련함을 보였다.

MC 유재석과의 호흡도 돋보였다. 젠슨 황은 유재석에게 'MC 챔피언'이라는 별칭을 붙여주며 밸런스 게임과 상담 코너에 유연하게 임했다.

그간 빌 게이츠, 티모시 샬라메, 빌리 아일리시 등 글로벌 명사들의 행선지가 됐던 '유 퀴즈'는 이번 젠슨 황의 출연으로 다시 한번 국제적 토크쇼로서의 IP 가치를 증명해냈다는 평을 받고 있다.

<뉴시스>

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