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부산 호텔과 공장서 화재 잇달아 발생

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부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

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밤새 부산지역 호텔과 공장에서 잇달아 화재가 발생했다. 다행히 인명피해는 없지만, 투숙객이 대피하고  공장 내부가 불에 타 수천만원 상당의 재산피해가 발생했다.

 

부산 해운대구 우동 한 호텔 객실에서 발생한 화재로 객실 내부가 불에 탔다.
부산 해운대구 우동 한 호텔 객실에서 발생한 화재로 객실 내부가 불에 탔다.

11일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 8시28분 부산 해운대구 우동 한 호텔 11층에서 화재가 발생했다.

 

이 불로 인명피해는 없었으나 투숙객 20여명이 긴급 대피했고, 불은 객실 내 설치된 스프링클러가 작동하면서 화재 발생 약 10분 뒤인 오후 8시37분 진화됐다.

 

소방 당국은 객실 침대 옆 협탁 위에서 충전 중이던 보조배터리 과열로 불이 난 것으로 보고, 투숙객 및 호텔 관계자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

 

소방대원이 부산 사하구 장림동 조명기기 제조 공장에서 발생한 불을 진화하고 있다. 부산소방재난본부 제공
소방대원이 부산 사하구 장림동 조명기기 제조 공장에서 발생한 불을 진화하고 있다. 부산소방재난본부 제공 

같은 날 오후 10시56분 부산 사하구 장림동의 한 조명기기 제조공장에서도 불이 나 약 2시간 만인 11일 오전 1시4분 진화됐다. 직원들이 모두 퇴근해 인명피해는 없었지만, 공장 3층 내부가 전소되고 조명기기 제작 기계와 조명 완제품 등이 불에 타 8800만원(소방서 추산) 상당의 재산피해가 났다.

 

소방당국은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 화재원인을 조사할 예정이다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

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